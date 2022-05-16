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Генштаб ВСУ спрогнозировал новые цели для авиаударов оккупантов

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 мая, 19:44
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Продолжаются 82-е сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению
Опасность авиаударов армией Путина остается по всей территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Опасность авиаударов армией Путина остается по всей территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Армия РФ продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на Государственную границу Украины.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

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Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.

Обстановка на других направлениях:

  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
  • На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.
  • В Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, успеха не получил.
  • На Славянском направлении противник, силами подразделений со склада 20 общевойсковой армии, осуществляющей доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление. В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, размещавшихся в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов.
  • На Донецком направлении противник производил огненное поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.
  • На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. В направлении населенного пункта Лиман, по результатам боевых действий, успеха не имеет, пытается усилить группировку своих войск.
  • На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери.
  • На Авдеевском направлении враг действовал в направлении населенного пункта Сухая Балка. Совершил обстрелы отдельных позиций Сил обороны кассетными боеприпасами.
  • На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. В районе Горного оккупанты понесли потери и отошли.
  • На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.
  • В Мариуполе основные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимает меры по логистическому обеспечению войск.
  • На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

"Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого состава боеприпасов противника в районе населенного пункта Давыдов Брид", – говорится в сообщении.

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Кроме того, на территории Приднестровского региона Молдова обстановка осталась без существенных изменений. Личный состав подразделений оперативной группы русских войск продолжает находиться в завышенной степени боевой готовности.

В регионе не исключается проведение провокаций российской стороной. Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили два моста в Луганской области, через которые РФ перебрасывала оккупантов.

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Также напомним, украинские защитники вытеснили оккупантов и вышли к госгранице.

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