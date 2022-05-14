Генштаб ВСУ: Враг планирует построить в Запорожской области многоэшелонированную оборону

РФ продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Основная цель – установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях РФ активных действий не предпринимала. До семи батальонов из состава Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества Вооруженных сил РФ с территории Беларуси.
На Северском направлении оккупанты обеспечивают усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
На Харьковском направлении враг активных боевых действий не производил. Основные усилия сосредотачивались на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.
На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Долгенькое, Долина и Гусаровка.
Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитоловка и Диброва Харьковской области.
На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений.
Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Успехов нет.
В городе Мариуполь враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.
На Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные меры по построению оккупантами многоэшелонированной обороны.
На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии.
Потери оккупантов
На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.
Подразделениями противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" .
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