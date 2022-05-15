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Генштаб ВСУ: Враг пытался прорвать оборону на Славянском направлении

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 мая, 07:25
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Начались 81-е сутки героического противостояния украинского народа полномасштабному российскому военному вторжению
Генштаб ВСУ о ситуации на фронте
Генштаб ВСУ о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

РФ не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. На Славянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Республики Беларусь. В приграничных районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь" , – говорится в сообщении.

На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

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На Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не производил. Продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

Оккупанты понесли потери

"Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике" , – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил было сбито восемь воздушных целей: семь БпЛА типа "Орлан-10", один самолет.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, были уничтожены взводные опорные пункты, командно-наблюдательные пункты роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей противника. Есть у российских оккупантов потери и по другим направлениям.

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Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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