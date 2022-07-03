Геращенко назвал еще одну версию "хлопков" в Белгороде

У российских военных что-то опять сработало не так и ракеты полетели совсем не туда

Антон Геращенко озвучил еще одну версию произошедшего в Белгороде / Фото: Коллаж: Сегодня

Взрывы в Белгороде произошли из-за несогласованности действий российских ракетчиков и ПВО. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью были пуски "Искандеров" и "Калибре" по Харькову и Харьковской области с территории Белгородской области и часть ракет долетела и ударила по мирным харьковчанам.

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"Траектория нескольких ракет проходила над Белгородом и российские ПВО (ЗРК "Панцирь") успешно отработали по своим ракетам", – написал Геращенко

Что было

Ночью в Белграде прогремели мощные взрывы и в центре города начался пожар. Также сообщалось о взрывах возле аэродрома.

В результате обстрела пострадали 50 жилых домов, в том числе 11 многоквартирных, остальные – частные. 5 домов разрушены полностью. источники РФ оценивают, как 5 погибших и 4 ранены. Также сообщалось, что 5 человек погибли и 4 получили ранения.

Российский военный эксперт Борис Рожин написал, что по Харькову били "Искандерами". Он рассматривает это как "ответку" за обстрел Белгорода, якобы осуществленный Вооруженными силами Украины. Россия обвинила Украину в обстреле Белгорода ракетами Точка У, но заявила, что все их сбила система ПВО. Обломки ракет упали на город.