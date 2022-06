Глава Еврокомиссии второй раз с начала войны приехала в Киев: цель визита

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Она заявила, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также планируют обсудить шаги Украины на пути к членству в ЕС.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

Что в планах:

Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



! pic.twitter.com/JqtXvgamkV