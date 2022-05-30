Глава МИД Франции тайно пересекла всю Украину ради важных переговоров

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев.
Об этом она сообщила в Twitter.
"В Украине, чтобы подтвердить поддержку Францией украинского народа", – говорится в сообщении.
En #Ukraine, pour marquer le soutien de la France au peuple ukrainien . pic.twitter.com/jq66q20p3d— Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022
Как сообщили в Париже, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Во Франции рассказали о четырех стратегических ошибках Путина
Президент России Владимир Путин находится в состоянии "отказа". Кроме этого, он допустил четыре стратегические ошибки, когда начал войну против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет BFMTV.
"Во-первых, ошибка была думать, что Украина падет. Она не пала, а наоборот, создала нацию, которая героически борется", – сказал он.
По словам Жан-Ива Ле Дриана, вторая ошибка хозяина Кремля заключалась в том, что он думал, что "Европа была бы хрупкой в своей реакции, когда все было наоборот". Он отметил, что российская агрессия заставила Европу "перейти к логике принятия решения".
Третьей ошибкой Путина министр назвал то, что президент России "думал, что видит слабые места в НАТО", а четвертой – что Владимир Путин "переоценил силу своей армии".
"Я думаю, что мы идем к долгой войне. О чем не подумал президент Путин", – сказал министр.
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