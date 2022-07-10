Глава МИД Германии рассказала, каких обещаний Запад не будет давать Украине

Анналена Бербок считает, что с Путиным сейчас невозможно договориться о прекращении войны

Анналена Бербок прокомментировала помощь Запада Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад не может позволить себе вмешаться в войну в Украине, даже чтобы создать гуманитарные коридоры для населения.

Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Spiegel.

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"Как министр иностранных дел, вы не можете просто сказать, что у вас в голове. Труднее всего, когда сердце хочет не так, как говорит голова. Например, я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов, за которые идут бои в Украине. Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть обеспечено военными средствами. Поэтому мне пришлось четко сказать: бесполетных зон не будет", – отметила глава МИД Германии.

По ее словам, жестокость внешней политики заключается в том, что иногда приходится сохранять хладнокровие и терпеть тот факт, что ничего не поделаешь.

Бербок также призналась, что пережила много шокирующих моментов в первые шесть месяцев пребывания в должности министра иностранных дел:

"Одним из худших моментов был тот, когда я посетила Бучу, когда украинский генпрокурор показала мне папку с фотографиями, среди которых был маленький ребенок, застреленный на лестнице подвала, и 16-летний парень, которому пуля попал прямо в грудь. Это все говорит о том, что сейчас невозможно договориться с этим Путиным. Речь идет об уничтожении. Даже детей".

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