Глава Рады Стефанчук встретился с Шольцем – что обсудили

Встреча состоялась в Берлине в пятницу, 3 июня

Руслан Стефанчук провел встречу с Олафом Шольцем. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Их встреча состоялась в Берлине. Стефанчук призвал Шольца увеличить военную поддержку Киева.

Об этом сообщает Spiegel.

Реклама

Подробности встречи

Как стало известно, Стефанчук призвал Шольца предоставить Украине современное немецкое оружие для сдерживания российской агрессии.

"Конечно, нам прежде нужно современное оружие. Мы можем биться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и Marder, и Leopard", – сказал глава ВРУ.

Также он приветствовал заявления Шольца о поставках Украине тяжелого вооружения, но заявил, что они должны быть ускорены.

"Ежедневно в Украине погибают 100 человек и 500 получают ранения. Поэтому было бы хорошо, если бы время… между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", – подчеркнул Стефанчук.

"Скандальное" прозрение? Шольц пообещал поставить Украине современные системы ПВО

Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. По его словам, с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации", сообщает DW.

Реклама

Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, Шольц заявил, что Берлин направит в Украину реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США. Эти системы не смогут нацеливаться на российскую территорию.

Что такое IRIS-T

Cухопутный ЗРК средней дальности IRIS-T SLM предназначен для борьбы с широким спектром аэродинамических целей. Он способен поражать цели на расстоянии до 40 км, его досягаемость по высоте составляет 20 км.

Реклама

Ракеты малой дальности противовоздушной обороны IRIS-T имеют класс "воздух-воздух", они оснащены охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения.

С помощью этой системы ПВО можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Ракета стоит на вооружении девяти европейских государств.

Ранее мы писали: