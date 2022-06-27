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Глава Ровенской ОВА рассказал, как в области готовятся к вторжению РФ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 18:03
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По словам Виталия Коваля, также идет подготовка в Волынской и Житомирской областях
Виталий Коваль рассказал о ситуации в Ровенской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Коваль рассказал о ситуации в Ровенской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль не исключает возможную угрозу вторжения РФ в область. По его словам, в регионе продолжают ежедневно усиливать обороноспособность. Также идет подготовка в Волынской и Житомирской областях.

Об этом Коваль рассказал в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

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"Я озвучу позицию Ровенской области – мы готовы, мы спокойны. И при этом продолжаем ежедневно усиливать обороноспособность", – сказал глава ОВА.

Коваль подчеркнул, что область координирует действия с соседними областями – Волынской и Житомирской, там тоже идет подготовка. В частности, наращиваются силы ПВО.

По словам главы ОВА, в регионе усиливают систему гражданской обороны и ее важные элементы – объекты укрытия.

"Сейчас в первую очередь укрытия в больницах, чтобы мы могли непрерывно оказывать помощь там. Также дополнительно готовим школы и другие учебные заведения. Плюс к этому наращиваем силы противовоздушной обороны на территории области", – отметил Коваль.

Оккупанты ударили ракетами по Сарнам, есть жертвы и раненые

В результате ракетного удара армией России по Ровенской области, в городе Сарны есть погибшие и раненые. Трагические новости подтвердил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Коваль сказал, что три человека погибли из-за удара оккупантов по Ровенской области, поскольку ракеты попали в СТО и мойку. Еще четверо людей с ранениями доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры. Это СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое людей погибли. Четверо пострадавших находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди, поэтому работы продолжаются. На месте ГСЧС и представители всех силовых структур", – сообщил Виталий Коваль.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по городу Сарны, который оккупанты накануне обстреляли, погибли четыре человека, 11 получили ранения, два человека находятся в тяжелом состоянии.

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