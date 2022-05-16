Голосование Сената США за предоставление Украине $40 млрд, восстановление автофиксации нарушений ПДД и другие события 16 мая

В Сенате США будут голосовать за предоставление Украине помощи в размере $40 млрд, а нарушения на дорогах снова будут фиксироваться в автоматическом режиме

Важные события 16 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 16 мая, в Сенате США будут голосовать за выделение Украине $40 млрд помощи по специальной процедуре. Кроме того, сегодня нарушения на дорогах в Украине будут снова фиксироваться в автоматическом режиме.

В США будут голосовать за выделение Украине $40 млрд по специальной процедуре

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что принятие законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине состоится в кратчайшие сроки после процедурного голосования. Оно запланировано на понедельник, 16 мая.

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В Сенате намерены применить парламентскую процедуру cloture, которая сворачивает дальнейшие дебаты по вопросу до 30 часов и позволяет перейти к голосованию.

Митч Макконнелл надеется, что решение о применении этой процедуры будет принято ощутимым большинством. Это даст уверенность в том, что для решения о предоставлении помощи Украине хватит голосов.

Нарушения на дорогах снова будут фиксироваться в автоматическом режиме

С понедельника, 16 мая, в большинстве городов и областей Украины заработает система автоматической фиксации нарушений ПДД, которая была выключена с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Известно, что заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.

"Война внесла много коррективов в нашу привычную жизнь. С начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном со стратегической целью. Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан", — отметил Белошицкий.

Также он отметил, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

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В Нидерландах состоится суд по авиакатастрофе MH17

16 мая в Нидерландах на суде заслушают прокуроров и адвокатов оккупанта Олега Пулатова, обвиняемого в сбитии в 2014 году над Донбассом пассажирского самолета Boeing-777.

Судебное заседание будет проведено в нидерландском комплексе "Сгипол". Планируется, что 13-й блок слушаний продлится 16-18 мая и 8-10 июня.

В течение 16 мая на заседании будут сначала обсуждать компенсации для родственников погибших при крушении самолета. Затем слово дадут прокурорам и адвокатам россиянина Олега Пулатова – одного из обвиняемых в авиакатастрофе.

Зеленский выступит перед студентами 63 университетов США

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 16 мая, выступит перед студенческими сообществами 63 университетов США и 2 университетов Канады, чтобы лично проинформировать о потребностях Украины в противодействии российской агрессии.