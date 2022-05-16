Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Голосование Сената США за предоставление Украине $40 млрд, восстановление автофиксации нарушений ПДД и другие события 16 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сенате США будут голосовать за предоставление Украине помощи в размере $40 млрд, а нарушения на дорогах снова будут фиксироваться в автоматическом режиме
Важные события 16 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 16 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 16 мая, в Сенате США будут голосовать за выделение Украине $40 млрд помощи по специальной процедуре. Кроме того, сегодня нарушения на дорогах в Украине будут снова фиксироваться в автоматическом режиме.

В США будут голосовать за выделение Украине $40 млрд по специальной процедуре

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что принятие законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине состоится в кратчайшие сроки после процедурного голосования. Оно запланировано на понедельник, 16 мая.

Реклама

В Сенате намерены применить парламентскую процедуру cloture, которая сворачивает дальнейшие дебаты по вопросу до 30 часов и позволяет перейти к голосованию.

Митч Макконнелл надеется, что решение о применении этой процедуры будет принято ощутимым большинством. Это даст уверенность в том, что для решения о предоставлении помощи Украине хватит голосов.

Нарушения на дорогах снова будут фиксироваться в автоматическом режиме

С понедельника, 16 мая, в большинстве городов и областей Украины заработает система автоматической фиксации нарушений ПДД, которая была выключена с начала полномасштабного вторжения РФ.

Реклама

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Известно, что заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.

"Война внесла много коррективов в нашу привычную жизнь. С начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном со стратегической целью. Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан", — отметил Белошицкий.

Также он отметил, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

Реклама

В Нидерландах состоится суд по авиакатастрофе MH17

16 мая в Нидерландах на суде заслушают прокуроров и адвокатов оккупанта Олега Пулатова, обвиняемого в сбитии в 2014 году над Донбассом пассажирского самолета Boeing-777.

Судебное заседание будет проведено в нидерландском комплексе "Сгипол". Планируется, что 13-й блок слушаний продлится 16-18 мая и 8-10 июня.

В течение 16 мая на заседании будут сначала обсуждать компенсации для родственников погибших при крушении самолета. Затем слово дадут прокурорам и адвокатам россиянина Олега Пулатова – одного из обвиняемых в авиакатастрофе.

Зеленский выступит перед студентами 63 университетов США

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 16 мая, выступит перед студенческими сообществами 63 университетов США и 2 университетов Канады, чтобы лично проинформировать о потребностях Украины в противодействии российской агрессии.

"Еще одна задача, которая приобретает тем большее значение, чем дольше длится война – делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к нам, Украине. Информация о наших потребностях должна быть в новостях всех государств, которые важны для нас. В частности, для большей информационной и политической поддержки Украины уже в понедельник буду общаться со студентами ведущих американских университетов – это 63 университета США и два университета Канады, которые объединяют сотни тысяч студентов, и являются большим экспертным и исследовательским сообществом. Также намечено отдельное обращение для студентов Стэнфордского университета в конце мая. Готовлюсь также к общению с украинскими студентами ведущих вузов нашего государства. В своем обращении к ним отвечу на важные, некоторые сложные вопросы, которые уже есть в нашем обществе, которые уже видны, и ожидаю глубоких вопросов от них, наших студентов", — сказал Зеленский во время обращения к украинцам.

    Реклама на segodnya.ua Реклама
    Рекомендации segodnya.ua

    Далее по теме

    Все новости
    Последние новости
    Показать еще
    Реклама на segodnya.ua Реклама
    ВСУ: главное
    Подробнее
    Хроника обстрелов
    Больше об этом
    Война в Украине из космоса
    Больше новостей
    Украинцы за границей
    Узнать!
    Дипломатический фронт
    Больше новостей
    Save Life
    Советы врача
    "Разом нас багато"
    Нас не подолати
    Помощь во время войны
    Больше новостей
    Наши деньги
    Больше новостей
    Life новости
    Больше новостей
    Опрос
    ПОТЕРИ РОССИИ
    Данные на 11:00 15 мая
    1
    Личный состав 27400
    Личный состав
    2
    Самолеты 200
    Самолеты
    3
    Вертолеты 164
    Вертолеты
    4
    Танки 1220
    Танки
    5
    ББМ 2958
    ББМ
    6
    Артиллерия 555
    Артиллерия
    7
    Средства ПВО 89
    Средства ПВО
    8
    РСЗО 195
    РСЗО
    9
    БПЛА 416
    БПЛА
    10
    Корабли/катера 13
    Корабли/катера
    11
    Транспорт 2087
    Транспорт
    Подробнее
    Показать еще
    Непокоренные
    Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
    Слава Украине!
    Крепость Мариуполя
    Все о символе несгибаемости украинцев
    Читать
    Хроника агрессии
    Все новости на сегодня
    статистика
    Курс криптовалюты сегодня

    Валюта

    Цена, usd

    Bitcoin (BTC)

    30474.74

    Binance Coin (BNB)

    303.46

    Dogecoin (DOGE)

    0.09

    Litecoin (LTC)

    69.19

    Theta (THETA)

    1.4

    Погода
    Прогноз на сегодня
    Узнать
    ЗАПРАВКИ
    Топливо сегодня
    95+
    95
    ДТ
    ГАЗ
    38,34
    37,74
    42,63
    34,36
    39,56
    37,68
    44,70
    33,97
    39,56
    37,68
    42,63
    33,99
    -
    37,59
    44,29
    31,50
    -
    -
    44,74
    35,74
    -
    -
    -
    34,59
    -
    37,68
    42,63
    34,97
    -
    37,68
    42,63
    34,56
    -
    37,68
    42,63
    31,37
    Охота на оккупанта
    Куда писать, если увидели вражескую технику
    Помочь армии
    Наша экономика
    5 главных цифр
    1
    Потребительская инфляция Потребительская инфляция
    16,4%
    2
    Учетная ставка Учетная ставка
    10%
    3
    Официальный курс евро Официальный курс евро
    30,42 грн
    4
    Официальный курс доллара Официальный курс доллара
    29,25 грн
    5
    Международные резервы Международные резервы
    $26,9 млрд
    Прогноз
    Читать в мае
    ТОП-5 книг о политиках
    Биографии сильных мира сего
    Узнать
    Твой полезный Telegram
    SaveUa

    SaveUa

    Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

     Убежище для украинцев

    Убежище для украинцев

    Для нуждающихся в убежище переселенцев

     Нам по дороге

    Нам по дороге

    Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

     Жгут 2.0.

    Жгут 2.0.

    Как оказывать первую медицинскую помощь

     Готов ко всему

    Готов ко всему

    Практические советы по выживанию и обороне

     Убежища Киева

    Убежища Киева

    Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

     Будь в безопасности! Эвакуация

    Будь в безопасности! Эвакуация

    Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
    Чат-бот Разговорник U-гайд
    Они нас поддержали
    легенды спорта

    УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

    ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

    ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

    ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

    КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

    1 /2
    Валюта
    Курс гривни сегодня

    Валюта

    Цена (грн)

    Доллар США ($)

    29.25

    Евро (€)

    30.38

    Insta News
    Ричард Гир - с нами!
    Актер продает свой Jaguar

    Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

    Поговори со мной
    Загадай желание и узнаешь ответ
    Спросить
    Надежный тыл
    Помочь Героям!

    Україна 24

    Важно

    Главные темы

    Погода

    Telegram
    Страна
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Перейти к закладкам Закладки
    Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять