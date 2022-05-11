Гончаренко: Невероятная операция ВСУ на острове Змеиный откроет морской путь для украинского зерна

Остров Змеиный россияне пытались использовать как базу в северо-западной части Черного моря

Контроль над островом Змеиным позволит открыть путь транспортировки украинского зерна из Одессы. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины провели невероятную операцию на острове Змеиный. Об этом народный депутат Алексей Гончаренко рассказал ведущим Людмиле Добровольской и Василию Пехньо в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

"Хотел бы отметить наши Вооруженные силы, которые проводят просто невероятную операцию на острове Змеиный, который россияне пытались использовать в качестве своей базы в северо-западной части Черного моря. Эта база полностью уничтожена украинскими военными", – сказал Гончаренко.

Нардеп подчеркнул, что это огромный успех, который дает возможность для открытия пути транспортировки украинского зерна из Одессы.

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"Это очень важно для Украины и для всего мира", – подытожил Гончаренко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Кроме того, ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Также мы информировали, что 2 мая украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.