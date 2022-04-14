Гордон рассказал, что определит исход войны

По словам журналиста, Россия учла все проблемы, которые она имела в предыдущих боях с украинскими войсками

Дмитрий Гордон рассказал об исходе войны в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в битве за Донбасс. По его словам, она произойдет уже в ближайшие дни.

Об этом Гордон рассказал в своем новом видеообращении.

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"Ни для кого не секрет, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в грандиозной битве на Донбассе, на подступах к Харькову, которая произойдет в ближайшие дни", – сказал журналист.

Он добавил, что Россия стремится подготовиться к этой битве как можно лучше, учтя все проблемы, которые она имела в предыдущих боях с украинскими войсками.

Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

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"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", – отметил Кулеба.