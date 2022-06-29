NASAMS, HIMARS, гаубицы M777 – какая западная техника уже воюет в Украине

Из-за отсутствия необходимого количества артиллерии и бронетехники ВСУ несут потери на Донбассе

Поставки оружия идут медленно, часть обещанного еще не прибыла в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

За четыре месяца войны с Россией Украина получила большое количество современного западного оружия, однако его все еще недостаточно для победы над врагом. Сайт "Сегодня" выяснил, каким вооружением уже пользуется ВСУ, что еще получит от западных партнеров украинская армия и когда может наступить перелом в ходе войны.

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Почему враг наступает на Донбассе

Министры обороны 50 стран уже трижды встречались, чтобы обсудить поставки Украине необходимого вооружения. И часть из него ВСУ уже получили. Но этого все еще мало. К тому же, поставки идут медленно, часть обещанного еще не прибыла в Украину.

Как отмечают киевские власти, именно из-за отсутствия необходимого количества артиллерии и бронированной техники на Донбассе нет паритета с войсками РФ. Оккупанты пока превосходят в количестве вооружения, и украинцам приходится отступать.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня на Донбассе российская армия имеет превосходство в технике в 20 раз по сравнению с украинской. По данным военных аналитиков, соотношение техники выглядит так:

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бронированная техника – 30 000 ВС РФ против 12 000 ВСУ;

танки – 12 000 ВС РФ против 2500 ВСУ;

РСЗО – 3400 ВС РФ против 490 ВСУ.

Кроме того, у оккупантов больше артиллерии и боевой авиации.

Ситуацию осложняют также боевые потери украинской армии. По словам командующего логистикой украинских сухопутных войск Украины Владимира Карпенко, за время войны ВСУ потеряли около половины тяжелой техники.

"На сегодняшний день мы имеем примерно 30−40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев", – заявил он, добавив, что речь идет о 300 БМП, 400 танках и 700 артиллерийских системах.

Владимир Карпенко: "За время войны ВСУ потеряли около половины тяжелой техники". Фото: "АрмияИнформ"

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Однако потери понесла и российская армия. По данным проекта Oryx, анализирующего потери по фотографиям и видеозаписям, российская армия лишилась около 800 танков и более 1500 единиц другой бронетехники.

Сейчас, по словамсоветника главы офиса президента Михаила Подоляка, чтобы противостоять врагу, ВСУ необходимо 2000 единиц бронетехники, 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков и 1000 дронов.

Однако такого количества оружия у западных партнеров просто нет. Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт Якуб Войнаровский.

"Германия передает три системы РСЗО, но у нее их всего 38. Польша передает нам свою артиллерию, учитывая, что у нее нет пушек и гаубиц, которые буксируются. У всех стран ограниченные военные ресурсы. Сегодня США, Великобритания и Украина имеют меньше танков, чем Россия. На вооружении многих стран Европы находятся менее 50 РСЗО", – отмечает эксперт.

Какое вооружение передали Украине

По данным Кильского института мировой экономики, с 24 января по 7 июня Украина получила:

артиллерия:

215 натовских буксируемых гаубиц калибром 155 мм (больше половины из них – американские гаубицы M777). Еще 17 должны получить, также Польша намерена заключить контракт о продаже Киеву еще 60 самоходных гаубиц;

29 гаубиц советского типа;

100 минометов;

8 самоходных артиллерийских установок со 155-миллиметровой гаубицей.

бронетехника:

395 бронированных машин, еще 99 обещано к поставке. ВСУ отчитались о 250 полученных машинах;

147 единиц других бронированных транспортных средств, плюс 218 штук обещано к поставке;

18 автомобилей для буксировки гаубиц;

4 тактические машины для эвакуации оборудования.

РСЗО:

20 РСЗО советского типа;

8 РСЗО типа НАТО обещаны к поставке.

ВСУ получили гаубицы М777 / Фото: Минобороны Украины

танки:

252 танка советского типа, плюс 8 обещаны к поставке;

40 танков производства стран НАТО обещаны к поставке.

ПВО:

1 система ПВО отправлена в Украину, и еще одна обещана к поставке;

также поставлены три противокорабельных ракетных комплекса (Минобороны Украины подтвердило получение одного).

ПЗРК:

2310 ПЗРК, еще 60 обещано поставить;

32 800 других ракетных систем, еще 6150 планируется к поставке.

вертолеты:

три вертолета, еще 19 обещано поставить;

беспилотники:

заявлено, что были поставлены ударные дроны, но какое количество, не раскрывается. Минобороны Украины говорит о нескольких десятках;

до 846 других беспилотников.

легкое оружие, патроны, экипировка и снаряжение:

117 532 шлема;

53 411 бронежилетов;

8 712 832 винтовки типа НАТО;

45 031 винтовка советского типа;

1470 гранатометов;

107 500 ручных гранат;

5775 автоматов и пистолетов-пулеметов.

Кроме того, различные боеприпасы для гаубиц, минометов и прочее в количестве 8,1 млн штук, тысячи радиошифровальных устройств.

Кто поставлял

Согласно данным Кильского института, на первом месте по оказанию военной помощи Украине (как финансовой, так и по поставленной/обещанной технике) находятся США. Именно они поставили:

более 100 гаубиц M777;

100 высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средств Humvee;

200 бронетранспортеров M113;

800 противовоздушных комплексов Stinger и 2000 Javelin;

3 вертолета Ми-17;

700 дронов-камикадзе Switchblade (поставлены частично);

более 120 дронов Phoenix Ghost (поставлены частично);

некоторое количество разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma.

На втором месте – Польша:

100 легких пехотных минометов калибра 60 мм LMP-2017;

18 самоходных гаубиц ASH Krab;

240 танков Т-72;

неизвестное количество ПРК Javelin, беспилотников FlyEye и беспилотников-камикадзе Warmate.

США передали Украине вертолеты Ми-17 / Фото: Минобороны Украины

Великобритания заняла третье место:

3965 противотанковых комплексов NLAW;

200 высокотехничных самонаводящихся ракет Brimstone-1;

120 бронированных машин "Мастиф".

А также неизвестное количество РСЗО, противокорабельных ракетных комплексов, бронеавтомобилей Stormer, ПЗРК Starstreak и тяжелых дронов.

Четвертое место заняла Канада:

4500 реактивных противотанковых гранатометов М72;

100 противотанковых гранатометов Carl Gustaf M2;

4 гаубицы M777;

8 бронированных машин Senator.

Замыкает пятерку Норвегия:

4000 реактивных противотанковых гранатометов М72;

100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль";

22 самоходные гаубицы M109.

Отметим, что Киев также получил от США четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.

Потребности ВСУ в разы больше

Даже без учета поставок, которые все еще в пути, потребности ВСУ – в разы больше того количества, которое выделили союзники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Die Zeit.

"Проблема в том, что, несмотря на обещание США поставить Украине 108 гаубиц M777 и 200 тысяч патронов, у российской армии гораздо больше артиллерийских подразделений и боеприпасов, чем у ВСУ", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский: "У российской армии гораздо больше артиллерийских подразделений и боеприпасов, чем у ВСУ" / Фото: Офис Президента Украины

Задержки с поставками и другие сложности

Он также отметил, что Германия обещает помочь, но медлит с поставками систем противовоздушной обороны, РСЗО MARS II и самоходных гаубиц PzH 2000, которые канцлер Олаф Шольц обещал еще в мае. Часть из этого вооружения прибыла лишь в конце июня.

Греция также не спешит отправить Украине боевые машины пехоты БМП-1, так как Германия обещала грекам передать в замен свои новые броневики, но их пока нет.

Проблемы с вооружением возникли не только из-за задержек с поставками. Дело в том, что украинские военные не знакомы с западным оружием. Поэтому, например, системы HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ, не могут применяться в полной мере, так как для того, чтобы научиться пользоваться данным РСЗО, украинским бойцам нужно несколько недель, а то и месяцев.

Еще одной сложностью является разница в системах исчисления. Американские РСЗО и гаубицы M777 настроены под использование имперской системы вместо метрической. То есть для наводки нужно переводить сантиметры и метры в дюймы и футы.

Еще одна проблема – снаряды. Основное преимущество западных артиллерийских систем перед советскими и российскими заключается в дальности и точности снарядов, для этого, например, в РСЗО HIMARS используется GPS-наведение. Однако в Украину западные партнеры поставляют данные системы с ограниченным боезапасом, без GPS. В условиях боевых действий на Донбассе, где происходят частые артиллерийские дуэли, недостаток высокоточных снарядов может стать критическим.

РСЗО HIMARS. Фото: коллаж "Сегодня"

Дополнительные HIMARS и новые NASAMS

Тем временем союзники заявляют об увеличении военной помощи. К концу июня Вашингтон должен передать Украине еще восемь РСЗО HIMARS, а также планирует закупить для ВСУ зенитный ракетный комплекс NASAMS, являющийся совместной американо-норвежской разработкой компаний Raytheon и Kongsberg.

NASAMS хорош тем, что его дальнобойные ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM могут уничтожать цели на расстоянии до 15-25 км. Путем установки специально адаптированной версии ракеты AMRAAM-ER в современной версии NASAMS-3 декларируется возможность уничтожения целей на дальности до 40 км и на высоте до 20 км. Более того, этот ЗРК может использоваться не только для уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты или крылатые ракеты, но и баллистических ракет типа "Искандер" и "Точка-У".

В случае получения ЗРК NASAMS Украина сможет значительно повысить возможности противовоздушной обороны. В частности, благодаря NASAMS возможно надежно прикрыть важные объекты и города от удара авиации, как и уничтожать крылатые ракеты.

Как западное оружие изменит ход войны

Если все это оружие приедет вовремя, то оно сможет изменить ход войны на некоторых направлениях. В частности на Харьковском, Запорожском и в Херсоне. Западное оружие, прибывшее в Украину, уже хорошо себя зарекомендовало в действии. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

По его словам, благодаря поставкам оружия украинские войска уже начали "очень точно работать" по противнику.

"На Востоке, в Изюме, работали по некоторым данным HIMARS. Попали в передовой командный пункт и не в один", – сказал Арестович.

Арестович также отметил успешные удары ВСУ по военным складам оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

"На Луганском направлении за семь последних суток суток – четыре, на Донецком – 12 складов взорваны, поражены украинскими силами. Там и "точки" (ракетный комплекс "Точка-У" – ред.) работали, и HIMARS. Удары крайне болезненны, сильно просаживающие способность российских военных сил наступать, несущие сильные потери в личном составе и материальных запасах", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Арестович также добавил, что Западу понадобилось 124 дня войны в Украине, чтобы понять, что договориться с Россией невозможно.

"Запад решил идти до конца и жестко ломать", – сказал он.

Однако ломать врага нужно прямо сейчас. Поставки новейшего оружия позволят Киеву перейти в контрнаступление, но важно, чтобы вооружение прибывало в нашу страну как можно быстрее. Как показывает ситуация на Донбассе, время играет не в пользу Украины. Пока мы ждем оружие, на фронте гибнут украинские защитники, а враг захватывает все больше населенных пунктов. Об этом "Сегодня" говорит политолог Вадим Карасев.

"Для переломного момента Украине необходимо много оружия и в ближайшее время. Того вооружения, которое сейчас есть у ВСУ, хватит лишь для того, чтобы остановить противника, но не победить", – говорит нам политолог.

Почему Запад не спешит

По его словам, Запад не хочет, чтобы война перешла в ту фазу, когда на кону будет стоять полная победа или поражение.

"Во-первых, если Россия начнет проигрывать, увеличится риск ядерной войны, чего боится Запад. Во-вторых, Запад не желает уничтожения РФ, а лишь значительного ее ослабления, чего, в принципе, он уже добился благодаря санкциям и военно-финансовым потерям России в боевых действиях", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Это оружие сдерживания, но не наступления". Фото: Facebook

Военный эксперт Олег Жданов считает, что некоторые страны Запада саботируют поставки оружия Украине, поскольку "старая Европа" все еще надеется договориться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в аналитической программе "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Украина 24".

"Ну, здесь очень простое объяснение: старая Европа не хочет, они фактически саботируют нам поставки вооружения. Посмотрите – та же Франция, Макрон. Когда там все начинают его критиковать, он бах – и дает шесть гаубиц. И все, и на этом все заканчивается. Германия – там отдельная история", – сказал Жданов.

При этом эксперт отметил, что страны Восточной Европы "дают все, что могут, к ним нет никаких претензий".

"Соединенные Штаты Америки тоже тормозят поставки вооружения. Ленд-лиз оттянули до осени, говорили-говорили, такую бомбу сделали с подписанием, а затем выяснилось, что он аж с 1 октября вступает в силу. Они тоже никуда не торопятся", – сказал он.

Жданов объяснил причины сложившейся ситуации:

"Старую Европу еще можно понять: там думают, что они договорятся с Путиным, и все как раньше: деньги будут рулить, и все будет хорошо. И "Северный поток" будет работать. А вот мир, в котором победила Украина, их просто пугает. Вот я вижу в чем проблему. Тот же Борис Джонсон пытается расшатать эту ситуацию, но у него не совсем выходит. Кстати, даже страны англосаксонского клуба, Канада и Австралия, я бы сказал больше (поддерживают Украину. – Ред.), чем страны старой Европы", – подытожил Жданов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Франция поставит Украине плавающие бронетранспортеры VAB.

Также мы выясняли, хватит ли Украине западного оружия для победы над Россией и возврата Крыма.