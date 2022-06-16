Идет тяжелый разговор: появились первые фото с переговоров Зеленского и лидеров ЕС

На Банковой начались переговоры между Украиной, Францией, ФРГ, Италией и Румынией

В Киеве проходят сложные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ЕС – канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. На официальных ресурсах Офиса президента Украины появились первые фотографии с этой встречи.

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Детали переговоров пока не сообщаются.

Что известно

"Насыщенный день. Важные встречи. Поздравляю в Киеве Президента Франции Эммануэля Макрона, Федерального канцлера Германии Олафа Шольца, Премьер-министра Италии Марио Драги и Президента Румынии Клауса Йоханниса!", – написано на телеграм-канале Владимира Зеленского.

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В другой публикации сказано: "Ценим вашу солидарность с нашей страной и народом".

Обстановка

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В четверг, 16 июня, как и было анонсировано ранее, в Украину прибыли Европейские политики: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

До последнего приезд трех наиболее влиятельных европейских лидеров был окутан тайной. О ней не писали в официальных источниках, первое сообщение появилось в одном из немецких СМИ.

До последнего официальные источники визит не подтверждали, а посольство Франции и вовсе намекало, что Макрон приедет не в этот раз.

Ожидания от визита

Французский дипломатический источник сообщил американскому телеканалу CNN, что Париж хочет, чтобы Украина вернула себе контроль над Крымом в рамках военной победы над Россией. А после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО.

До визита советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Украины по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.