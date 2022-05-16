Источники в Евросоюзе озвучили две даты ответа на заявку Украины

Украина может претендовать на статус "потенциального кандидата" в члены Евросоюза

Еврокомиссия даст ответ на заявку Украины о вступлении в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия 8 или 15 июня представит свой вердикт относительно заявки Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

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"Статус "потенциального кандидата" для Украины – более вероятный и приемлемый для некоторых стран – членов ЕС, что ставит страну в один ряд с Боснией и Косово", – сообщил журналист.

European Commission will present its opinion on the EU application of #Ukraine, #Moldova & #Georgia either on 8 or 15 June. A "potential candidate" status for ?? is more likely & acceptable to some EU member states, putting the country in the same "basket" as Bosnia & Kosovo. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 16, 2022

Заявка Украины на членство в ЕС

Президент Владимир Зеленский 28 февраля обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении Украины к ЕС по специальной процедуре.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС. В то же время вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.

1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз.

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9 мая Украина сделала важный шаг на пути в Евросоюз – передала Еврокомиссии ответы на опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС.