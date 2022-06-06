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ISW выяснили эффективность контратак ВСУ в Северодонецке

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 июня, 06:31
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Украинские защитники вытеснили россиян к восточной окраине города
ВСУ отбивают оккупантов от Северодонецка. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ отбивают оккупантов от Северодонецка. Фото: коллаж "Сегодня"

Контратаки ВСУ в Северодонецке привлекают туда больше внимания российских военных, что оставит уязвимыми их позиции на других направлениях. За последние 48 часов украинские защитники вытеснили россиян к восточной окраине города благодаря успешным контратакам.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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"Украинские контратаки в Северодонецке, вероятно, заставят российских командиров отправить в этот район дополнительные подразделения и технику, чтобы остановить успехи Украины", – говорят эксперты.

По их словам, внимание российских войск к Луганской области будет оставлять уязвимые места на других направлениях боевых действий, в частности в Харьковской области и вдоль южной оси.

В Институте отметили: ВСУ, вероятно, стремятся использовать сосредоточение РФ в Северодонецке для проведения контратак на других направлениях.

Кроме того, эксперты считают, что способность ВСУ успешно контратаковать Северодонецк также свидетельствует о снижении боевой силы российских войск в Украине.

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Генштаб сообщил о новом этапе боев за Северодонецк

Российские оккупанты пытаются сдержать украинских военных на Донецком направлении, нарушая системы логистического обеспечения. В то же время продолжаются боевые действия за установление полного контроля за город Северодонецк. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме этого, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

В то же время на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.

Также нанесены авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины, а самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.

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Кирилл Яшар оглы Агасиев – старший лейтенант ВСУ, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Группа под командованием офицера азербайджанского происхождения во время разведки местности у села Малая Рогань (Харьковская обл.) уничтожила технику оккупантов, раскрыв позиции врага. Герой Украины.
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