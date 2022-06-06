ISW выяснили эффективность контратак ВСУ в Северодонецке

Контратаки ВСУ в Северодонецке привлекают туда больше внимания российских военных, что оставит уязвимыми их позиции на других направлениях. За последние 48 часов украинские защитники вытеснили россиян к восточной окраине города благодаря успешным контратакам.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
"Украинские контратаки в Северодонецке, вероятно, заставят российских командиров отправить в этот район дополнительные подразделения и технику, чтобы остановить успехи Украины", – говорят эксперты.
По их словам, внимание российских войск к Луганской области будет оставлять уязвимые места на других направлениях боевых действий, в частности в Харьковской области и вдоль южной оси.
В Институте отметили: ВСУ, вероятно, стремятся использовать сосредоточение РФ в Северодонецке для проведения контратак на других направлениях.
Кроме того, эксперты считают, что способность ВСУ успешно контратаковать Северодонецк также свидетельствует о снижении боевой силы российских войск в Украине.
Генштаб сообщил о новом этапе боев за Северодонецк
Российские оккупанты пытаются сдержать украинских военных на Донецком направлении, нарушая системы логистического обеспечения. В то же время продолжаются боевые действия за установление полного контроля за город Северодонецк. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.
В Генштабе сообщили, что враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме этого, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.
В то же время на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.
Также нанесены авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины, а самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.
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