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Итоги "Рамштайн-3": хватит ли Украине западного оружия для победы над Россией и возврата Крыма

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Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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16 июня, 15:21
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Мы поговорили с экспертами и выяснили, является ли военная помощь Запада оружием наступления или всего лишь сдерживания
США и другие страны предоставят Украине больше артиллерии. Фото: коллаж "Сегодня"
США и другие страны предоставят Украине больше артиллерии. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 15 июня, в Брюсселе состоялась третья встреча контактной группы по обороне Украины, называемая "форматом Рамштайн". Министры обороны и начальники генштабов армий около 50 стран обсудили предоставление Киеву дополнительных вооружений. Сайт "Сегодня" выяснил, какое оружие получит Украина и достаточно ли его количества для победы над Россией.

Что получит Украина

Как сообщили министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, США и другие страны предоставят Украинебольше артиллерии.

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"США предоставят дополнительный пакет помощи в сфере безопасности Украине на сумму 1 млрд долларов. В него войдут 18 гаубиц M777 и машины для их буксировки, а также 46 тысяч снарядов к ним калибра 155 мм. Украине также передадут управляемые снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО)", – рассказал Остин.

По его словам, 650 миллионов долларов из этого пакета пойдут о отдельный фонд, который позволит Украине получить еще две системы береговой обороны Harpoon, а также тысячи защищенных раций, приборов ночного видения, тепловизоров и оптических прицелов.

Начальники генштабов армий около 50 стран обсудили предоставление Киеву дополнительных вооружений. Фото: Twitter
Начальники генштабов армий около 50 стран обсудили предоставление Киеву дополнительных вооружений. Фото: Twitter

Глава Пентагона также добавил, что Канада, Польша и Нидерланды передадут Украине артиллерию, а Германия – реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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"Позвольте мне также поблагодарить Словакию, объявившую о значительном пожертвовании вертолетами серии "Ми" и реактивными снарядами", – отметил Остин.

В свою очередь, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о выделении Украине трех систем залпового огня MARS II. В пакет также войдут сотни ракет к ним, запчасти и подготовка украинских военных. По словам Ламбрехт, обучение солдат ВСУ использованию MARS II может начаться уже в июне, а сами системы Украине передадут в конце июля – начале августа.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (на фото справа) заявила о выделении Украине трех систем залпового огня MARS II. Фото: Twitter
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (на фото справа) заявила о выделении Украине трех систем залпового огня MARS II. Фото: Twitter

В общей сложности Украине пообещали предоставить 10 единиц РСЗО:

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  • четыре HIMARS от США;
  • три M270 от Великобритании;
  • три MARS II от Германии.

Во время пресс-конференции по итогам встречи журналисты отметили, что количество переданного и обещанного Киеву вооружения – намного меньше, того, которое имеется у российских войск.

"Цифры в пользу россиян", -согласился Марк Милли, но подчеркнул, что у армии РФ существуют большие проблемы с логистикой, боевым духом и командованием.

Милли перечислил количество оказанной помощи Украине:

  • 97 тысяч противотанковых систем;
  • 237 бронированных автомобилей;
  • 60 средств ПВО;
  • 250 артиллерийских систем. Еще 398 собираются добавить;
  • более 100 тысяч боеприпасов небольшого калибра.

Также глава комитета начштабов сообщил, что Украине пообещали предоставить дополнительные единицы артиллерии.

"Речь идет, наверное, о 300 – 400 артиллерийских стволах, причем это именно ствольная, а не реактивная артиллерия, которую в общей сложности предоставят украинцам. В придачу к этому будет поставлена дальнобойная реактивная артиллерия. HIMARS – это только начало", – сказал Милли.

"Марк Милли (на фото слева): "Украине будет поставлена дальнобойная реактивная артиллерия HIMARS, и это только начало". Фото: Twitter
"Марк Милли (на фото слева): "Украине будет поставлена дальнобойная реактивная артиллерия HIMARS, и это только начало". Фото: Twitter

Ллойд Остин, в свою очередь, пообещал, что страны, участвующие во встречах в "формате Рамштайн", продолжат предоставлять Украине оружие "настолько долго, насколько это необходимо".

"Генерал Милли и я были не в одном бою. И когда ты воюешь, тебе всегда недостаточно, ты всегда считаешь, что тебе нужно больше. Мы не думаем, что сможем выполнить все потребности Украины в оружии уже завтра, а спустя две недели потребности, вероятно, немного изменятся", – отметил министр и добавил, что настаивает на том, чтобы союзники предоставили Украине все, в чем она нуждается.

Ллойд Остин: "Настаиваю, чтобы союзники предоставили Украине все, в чем она нуждается". Фото: Twitter
Ллойд Остин: "Настаиваю, чтобы союзники предоставили Украине все, в чем она нуждается". Фото: Twitter

Новое оружие позволит Украине вернуть все земли, включая Крым

По завершению встречи министров обороны в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену за поддержку США Украине в противостоянии с российской агрессией. Об этом украинский лидер сообщил в обращении к украинцам.

"Сегодня прошла третья встреча, "и новости действительно хорошие". "Ожидаем увеличения этой поддержки", – сказал Зеленский.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие, переданное Западом украинской армии, поможет вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс. Об этом он сказал в интервью CNN.

"Они это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе. Это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что. Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым", – сказал министр.

Алексей Резников: "Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым". Фото: Facebook
Алексей Резников: "Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым". Фото: Facebook

Хватит ли западного оружия для победы Украины

Военный эксперт Якуб Войнаровский считает, что того количества оружия, которое Украина получит в ближайшее время будет недостаточно для быстрой победы над российскими оккупантами, однако уверен, что западные партнеры предоставляют максимально возможное вооружение, исходя из своих запасов.

"Украине необходимо больше оружия, но у западных стран его просто нет. Германия передает три системы РСЗО, но у нее их всего 38. Польша передает нам свою артиллерию и это, учитывая, что у ее армии нет пушек и гаубиц, которые буксируются. У всех стран ограниченные военные ресурсы, каждая дает, что может, и за это им огромное спасибо", – говорит "Сегодня" Войнаровский.

Как отмечает эксперт, из-за вторжения России в Украину Запад задумался об увеличении производства оружия.

"Сегодня США, Великобритания и Украина имеют меньше танков, чем Россия. На вооружении многих стран Европы находятся менее 50 РСЗО. Война в Украине показала Западу, что ради безопасности необходимо вооружаться", – говорит Войнаровский.

Западные партнеры предоставляют Украине максимально возможное вооружение, исходя из своих запасов. Фото: dvidshub.net
Западные партнеры предоставляют Украине максимально возможное вооружение, исходя из своих запасов. Фото: dvidshub.net

С ним соглашается политолог Вадим Карасев.

"Развитие военно-оборонной промышленности сегодня становится задачей номер один для стран Запада", – говорит "Сегодня" эксперт.

Оружие сдерживания, но не наступления

Однако относительно количества передаваемого Украине вооружения, мнение Карасева отличается от точки зрения Войнаровского.

"Данного оружия Украине хватит для того, чтобы остановить врага и не допустить дальнейшей оккупации украинских территорий. Это оружие сдерживания, но не наступления", – говорит нам политолог.

По его словам, Запад не хочет, чтобы война перешла в ту фазу, когда на кону будет стоять полная победа или поражение.

"Во-первых, если Россия начнет проигрывать, увеличится риск ядерной войны, чего боится Запад. Во-вторых, Запад не желает уничтожения РФ, а лишь значительного ее ослабления, чего, в принципе он уже добился благодаря санкциям и военно-финансовым потерям России в боевых действиях", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Это оружие сдерживания, но не наступления". Фото: Facebook
Вадим Карасев: "Это оружие сдерживания, но не наступления". Фото: Facebook

Чего же хочет Запад

По мнению политолога, задача Запада – не дать России возможности наступать, а Украине – проиграть, после чего двигаться к перемирию и переводить конфликт в холодную, гибридную стадию.

"То количество оружия, которое передают Украине – вполне достаточно для данных целей", – говорит Карасев.

Эксперт также считает, что следующим этапом после "Рамштайна" является визит в Киевканцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.

"Приезд тройки руководителей ключевых государств на следующий день после "Рамштайна" говорит о том, что они привезли некий план замораживания войны, например, в обмен на статус кандидата в члены ЕС. Западная программа-минимум выполнена – Россия ослаблена. Украина же выстояла, сохранила свою государственность и продемонстрировала достойный военный потенциал. Теперь, по мнению Запада, можно вести переговоры о перемирии", – подытожил Карасев.

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии, Румынии и Италии в Киеве. Фото Reuters
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии, Румынии и Италии в Киеве. Фото Reuters

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что к "Рамштайну-3" присоединились еще три страны .

Также стало известно, что тяжелое вооружение от Германии следует ожидать не менее полугода. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине современное вооружение и объявил об обмене с Грецией. Однако возникли проблемы: система ПВО Iris-T не будет доступна до ноября-декабря, а программное обеспечение реактивной системы залпового огня Mars II придется основательно перепрограммировать.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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