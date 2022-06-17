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Итоги визита лидеров ЕС в Киев. О чем могли говорить за закрытой дверью и чего ждать Украине

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Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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17 июня, 14:25
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Вместе с экспертами мы попытались выяснить, какова была главная цель приезда в Украину Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса
В Украине состоялась историческая встреча. Сразу четыре лидера ЕC приехали в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине состоялась историческая встреча. Сразу четыре лидера ЕC приехали в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 16 июня в Киев прибыликанцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. О чем говорили ключевые европейские политики с президентом Украины Владимиром Зеленским, какие заявления прозвучали по итогам встречи и чего ждать Украине от этих переговоров?

Историческая встреча

До последнего момента приезд трех европейских лидеров был окутан тайной – об их приезде написало одно из немецких СМИ, однако официальные источники визит не подтверждали, а посольство Франции и вовсе намекало, что Макрон приедет не в этот раз. Но главы государств все же приехали в столицу Украины, причем даже в большем составе, чем анонсировалось в прессе. Вместе с Шольцем, Макроном и Драги прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Приехав в Киев на поезде, евролидеры посетили разгромленный российскими оккупантами Ирпень, где смогли воочию убедился, что Россия настроена исключительно на уничтожение в войне против Украины. после чего отправились в Мариинский дворец на встречу с Зеленским.

Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис посетили Ирпень.
Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис посетили Ирпень. / Фото: Коллаж: Сегодня

О чем заявили европейские лидеры

По завершению переговоров политики провели совместную пресс-конференцию, на которой сделали ряд важных заявлений. В частности, было сказано следующее:

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Макрон

  • "Выбор в пользу войны, разрушений и хаоса, в пользу вооруженной агрессии против суверенного государства и покорения свободного народа мы никогда не воспримем".
  • "Европа – бок о бок с Украиной к победе, и лицо этой победы — это свободная и независимая, мирная и спокойная Украина".
  • "Мы усилим военную поддержку, в частности САУ CAESAR, которые позволят военным эффективнее защищаться от российской агрессии".

В то же время президент Франции подчеркнул, что у союзников по НАТО есть договоренность не передавать Украине штурмовые самолеты и танки, чтобы "не вступать в войну с Россией".

"Это официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине оборонительным оружием, но не вступаем в войну с Россией. И потому определенные виды вооружения, например, штурмовые самолеты или танки договорено не поставлять. И президент Зеленский в курсе этого", – сказал Макрон.

Эммануэль Макрон: "Европа – бок о бок с Украиной к победе"
Эммануэль Макрон: "Европа – бок о бок с Украиной к победе" / Фото: Офис Президента Украины

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Шольц

  • "Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем — финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружениях будет продолжена. И мы продолжим ее предоставлять до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость".
  • "Россия силой пытается передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первого дня стала на сторону Украины".
  • "Германия давно сломала свою государственную традицию — мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше столько, сколько Украина будет нуждаться. Мы также пообещали поставить установки "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных нападений. Мы также договорились с США и Великобританией, что будем поставлять установки залпового огня".

Олаф Шольц: "Россия силой пытается передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо"
Олаф Шольц: "Россия силой пытается передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо" / Фото: Офис Президента Украины

Драги

  • "Россия, к сожалению, не идет навстречу. Нам надо бороться с этой проблемой храбро и со смелостью, которую проявил президент Зеленский. Мы должны действовать все вместе".
  • "Мы все восстановим. Разрушили детские сады, разорили детские сады. Все будет восстановлено. Оно (восстановление — ред.) уже началось".
  • "Весь мир на вашей стороне".

Марио Драги: "Мы должны действовать все вместе"
Марио Драги: "Мы должны действовать все вместе" / Фото: Офис Президента Украины

Йоханнис

  • "Мы здесь, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом"
  • "Наш долг — действовать. Наша ответственность заключается в том, чтобы не упустить этого случая помочь нашим украинским друзьям обрести новое будущее".
  • "Я вновь настойчиво призываю международное уголовное правосудие – привлечь к ответственности всех российских преступников".

Клаус Йоханнис: "Мы здесь, чтобы показать нашу решительную поддержку"
Клаус Йоханнис: "Мы здесь, чтобы показать нашу решительную поддержку"

Статус кандидата на членство в ЕС

Европейские лидеры также заявили о своей поддержке немедленного предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

"Мы все четверо поддерживаем немедленный статус кандидата на членство", – заявил Макрон.

Его слова подтвердил и премьер-министр Италии.

"Сегодня самый важный месседж нашей встречи в том, что Италия хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Это означает, что она будет однозначно поддерживать Украину в ее статусе кандидата и в дальнейшем вхождении в состав ЕС", – отметил Драги.

Поддержку данного решения выразил и канцлер ФРГ Шольц.

"Мы приехали в Киев с четким сообщением – Украина принадлежит к европейской семье. Важным шагом на полном предпосылок европейском пути является статус кандидата на вступление в ЕС. И мы будем говорить об этом в следующие дни. Германия будет выступать за положительное решение", – заявил он.

"Украина должна получить статус кандидата в ЕС как можно скорее", – добавил Йоханнис.

Европейские лидеры заявили о своей поддержке немедленного предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз
Европейские лидеры заявили о своей поддержке немедленного предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз / Фото: Офис Президента Украины

Договоренность за закрытой дверью?

К слову, о том, что европейские лидеры обсудят с Зеленским предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз, еще в начале переговоров политиков говорил "Сегодня"политолог Вадим Карасев. По его мнению, политики могли гарантировать такой статус в обмен на перемирие Украины с Россией.

Приезд тройки руководителей ключевых европейских государств говорит о том, что они привезли некий план замораживания войны, например, в обмен на статус кандидата в члены ЕС", – сказал нам Карасев.

Эксперт отметил что "программа-минимум" Запада выполнена – Россия ослаблена.

"Украина же выстояла, сохранила свою государственность и продемонстрировала достойный военный потенциал. Теперь, по мнению Запада, можно вести переговоры о перемирии", – подытожил Карасев.

Немецкая газета Die Welt также сообщила, что главы европейских государств и правительств, вероятно, за закрытой дверью, призвали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным.

"Экономический ущерб, который их страны несут из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня", – говорится в статье.

Такой же вывод можно сделать из заявления Макрона на пресс-конференции.

"Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий", - сказал президент Франциии.

Немецкая газета Die Welt сообщила, что главы государств, вероятно, за закрытой дверью, призвали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным
Немецкая газета Die Welt сообщила, что главы государств, вероятно, за закрытой дверью, призвали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным / Фото: Офис Президента Украины

Чего ждать Украине

Вадим Карасев считает, что в ближайшее время военно-политическое руководство Украины начнет готовиться к охлаждению войны и переговорному процессу с Россией.

"Заявление Макрона о том, что Украине не предоставят такое ударное оружие, как самолеты и танки, говорит о том, что на Западе принято консолидированное решение обеспечивать ВСУ лишь оборонительным вооружением, чтобы избежать нового витка эскалации. Украине сейчас нужно выбирать – либо продолжать упорные военные действия без наступательного оружия, либо идти по пути постепенного охлаждения войны и искать наиболее сильные позиции для нас на будущих переговорах. Украине дают понять, что для того, чтобы путь от кандидата до членства в ЕС не был слишком длинным, войну необходимо завершать и выходить на плато переговоров. Но Украине нужно ее завершить с максимальной выгодой для себя", – говорит Карасев.

Украина выстояла, сохранила свою государственность и продемонстрировала достойный военный потенциал. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина выстояла, сохранила свою государственность и продемонстрировала достойный военный потенциал. Фото: коллаж "Сегодня"

В то же время политолог Игорь Петренко сомневается, что европейские лидеры вели торги с Зеленским.

"Публичные заявления политиков говорят противоположное. Они были шокированы произошедшим в Ирпене и завили о новых поставках оружия. Если главы европейских государств начнут подталкивать Украину к перемирию, это не только будет противоречить позиции США и Британии, которые настаивают на безоговорочной победе Украины, но и вызовет недовольство жителей Европы, требующих усилить давление на Россию. Такие предложения внесли бы раскол в объединенный Запад", – говорит "Сегодня" Петренко.

По мнению эксперта, Украина не готова идти на переговоры с Россией.

"Позиция Зеленского – жесткая. Украина не может проиграть, а переговоры могут быть только после вывода российских войск и деоккупации наших территорий. И в этом нас поддерживает Запад", – подытожил Петренко.

Игорь Петренко: "Переговоры могут быть только после вывода российских войск и деоккупации украинских территорий". Фото: Facebook
Игорь Петренко: "Переговоры могут быть только после вывода российских войск и деоккупации украинских территорий". Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что канцлер Германии Шольц подчеркнул – Мир на условиях Путина невозможен.

Также мы информировали, что в пятницу, 17 июня, Еврокомиссия поддержала статус кандидата в члены ЕС для Украины.

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