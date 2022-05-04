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Из Луганской области до сих пор не эвакуированы около 50 тысяч человек – Гайдай

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 13:16
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Эвакуационный автобус едет почти пустым уже почти две недели
В Северодонецке еще находятся 10% горожан.
В Северодонецке еще находятся 10% горожан. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали только 29 человек. В то же время в Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч человек.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Какая ситуация

"24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопасное место. Около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно едет почти пустым. При этом заявок о получении гумпомощи стабильно много. Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры", – написал Гайдай.

По его словам, в Луганской области до сих пор остаются около 50 тысяч жителей:

"В Северодонецке еще находятся 10% горожан. Обстрелы и отсутствие коммуникаций людей, кажется, не пугают".

В то же время в Рубежном и Попасной уехать хотят сотни людей, но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал фамилию коллаборанта из ОПЗЖ, который корректировал огонь и расстреливал мирных местных, которые пытались эвакуироваться из города.

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