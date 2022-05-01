Из Мариуполя попробуют эвакуировать людей 1 мая – время и место сборов

Советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что это может быть один из последних реальных шансов покинуть Мариуполь

Из Мариуполя запланирована эвакуация местных жителей. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 1 мая, в 16:00 запланирована эвакуация мирных жителей из захваченного Мариуполя. Людей хотят вывезти в Запорожье.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Реклама

"Мариуполь. Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", – написал он.

Андрющенко попросил всех написать и позвонить своим близким, которые до сих пор находятся в Мариуполе. По его словам, это может быть один из последних реальных шансов покинуть город.

"Говорите всем – никаких повесток, никаких обвинений нет и не будет. Мы всех ждем дома, в Украине", – добавил советник мэра.

Из Мариуполя эвакуировали женщин и детей, которых достали из-под завалов

В Мариуполе из территории "Азовсталя" удалось вывезти 20 гражданских, а это женщины и дети, которые должны выехать в Запорожье. Также военные продолжают доставать мирных людей из-под завалов. Об этом сообщает командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь.

"Состоянием на сейчас проводится специальная спасательная операция военными "Азов", которые достают специальным тросом из-под завалов гражданских. Это пожилые женщины, дети. Мы надеемся, что у нас получится эвакуировать всех мирных людей", – говорит командир полка "Азов".

Ранее мы писали: