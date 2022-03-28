Из-за войны России против Украины погибли более 1100 мирных жителей – ООН

Жертвами российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения стали 1119 мирных граждан. Еще 1790 человек были ранены.
Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Они охватывают период с 24 февраля по 27 марта.
Из общего количества убитых гражданских – 224 мужчины, 168 женщин, 15 девочек, 32 мальчика. Пол еще 628 взрослых и 52 детей пока не установлен.
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Из общего количества раненых – 201 мужчина, 150 женщин, 32 девочки и 24 мальчика. Пол еще 1313 взрослых и 70 детей пока не установлен.
Жертвы оккупантов
- С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 139 детей, еще более 205 ранены. Дети пострадали в Киевской и Запорожской областях. Также военные РФ полностью разрушили 74 учебных заведения.
- В Харьковской области в боях с российскими оккупантами погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко. До полномасштабной войны он участвовал в боях на Донбассе, а теперь защищал Харьковскую область.
- В Киеве из-за массовых обстрелов российских оккупантов за месяц погибли 75 мирных жителей, из них четыре ребенка, ранены 307 гражданских и 16 детей. Кроме того, за месяц в столице также повреждено 87 жилых домов.
- Войска РФ ночью обстреляли село возле Балаклеи, погибли две женщины и два ребенка.