Из-за войны России против Украины погибли более 1100 мирных жителей – ООН

Большинство людей погибли из-за обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов

В ООН сообщили о погибших среди мирного населения в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Жертвами российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения стали 1119 мирных граждан. Еще 1790 человек были ранены.

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Они охватывают период с 24 февраля по 27 марта.

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Из общего количества убитых гражданских – 224 мужчины, 168 женщин, 15 девочек, 32 мальчика. Пол еще 628 взрослых и 52 детей пока не установлен.

Из общего количества раненых – 201 мужчина, 150 женщин, 32 девочки и 24 мальчика. Пол еще 1313 взрослых и 70 детей пока не установлен.

Жертвы оккупантов