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Кадыров пообещал Путину убить Зеленского – СНБО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 апреля, 14:26
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Алексей Данилов поделился информацией от украинской разведки
В СНБО рассказали, как у Путина готовили план убийства Зеленского
В СНБО рассказали, как у Путина готовили план убийства Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

При планировании вторжения в Украину лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал президенту РФ Владимиру Путину ликвидировать Владимира Зеленского.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью радио НВ.

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"По поводу ликвидации нашего высшего руководства. План получил 3 февраля Кадыров при посещении Путина. На этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает", – сообщил он.

По словам Данилова, украинская разведка "отслеживала эти процессы".

"Были три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны. Не 24 февраля, потому что они ждали два дня, что им дадут зеленый коридор на центральный квартал столицы. Мы отслеживали все эти три группы. Одна из них была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались с территории нашей страны. Одна сегодня находится на территории Донецкой области, другая — на территории города Мариуполь, но они не в первых рядах идут, а в третьем-четвертом эшелоне, где полностью безопасно", – рассказал секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов сообщал, что покушению на Зеленского удалось помешать благодаря утечке информации из ФСБ.

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Зеленский заявлял о готовящемся покушении

Президент Владимир Зеленский 25 февраля в обращении к украинцам заявил, что РФ хочет устранить его физически.

"Я остаюсь в столице. Моя семья также в Украине. Мои дети также в Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права. По имеющейся у нас информации, враг назначил меня как цель номер один. Мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", — сказал президент.

Зеленский сообщил, что есть информация о том, что в Киев вошли диверсионные группы врага.

Версия The Times

Британское издание The Times писало, что Кремль подослал в Киев более 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией.

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"Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", – говорится в публикации.

Информация об их планах якобы достигла украинского правительства утром 26 февраля, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.

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Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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