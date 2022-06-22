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Как мошенники наживаются на войне: Монастырский озвучил популярные схемы

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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22 июня, 19:50
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Глава МВД назвал регионы-лидеры по масштабам мошенничества
Денис Монастырский рассказал, как МВД расследует кражи гуманитарки
Денис Монастырский рассказал, как МВД расследует кражи гуманитарки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине правоохранители расследуют сотни случаев хищения гуманитарной помощи, а также мошенничества, связанного с войной.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Telegram-канал МВД.

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По его словам, сегодня правоохранители расследуют 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи, 29 лицам сообщено о подозрении.

"Очень многие мошенники в интернете предлагают услуги – перечислить средства, получить бронежилеты или редкие медицинские препараты, собирают под это средства и потом исчезают. Киберполиция обнаруживает такие случаи", – сообщил министр.

Монастырский отметил, что за подобными схемами нередко стоят россияне, связанные со спецслужбами РФ.

"Если мы говорим о типичных случаях, то это злоупотребление на автомобилях. Например, ВСУ и Нацгвардия нуждаются в автомобилях высокой проходимости, на которые собираются средства, чтобы закупить их за границей... А потом их не передают туда, куда они предназначались, а продают в Украине по рыночной цене… Или собирают средства наших диаспор за границей на то, что очень нужно. И опять же эти вещи исчезают в Украине", – пояснил он.

По словам главы МВД, второй вариант – когда закупается гуманитарная помощь в виде товаров:

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"Это могут быть продукты, определенные средства защиты, бронежилеты, аптечки. Они закупаются для конкретных подразделений, но им не попадают. По дороге они попадают на рынки и продаются".

Монастырский рассказал, что мошенники также нередко закупают горючее якобы для Вооруженных сил, а затем исчезают. Самое циничное и болезненное – это когда мошенники обещают вывезти людей с оккупированных территорий. Такие случаи фиксировались в Мариуполе.

"У нас два крупнейших лидера по мошенничеству – это Киев и Львовщина. Далее за ними идут Харьковская область и Кировоградщина", – сообщил министр.

В то же время глава МВД поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые действительно "помогают армии, Национальной полиции, спасателям, просто гражданам".

"Волонтерство стало брендом Украины. Поэтому мы сегодня отмечаем большое количество поступающей помощи. В том числе в систему Министерства внутренних дел Украины. Мы это очень ценим", – подчеркнул он.

СБУ разоблачила мошенников, воровавших гуманитарную помощь

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Правоохранители изъяли около 3-х тысяч бронежилетов, которые передадут ВСУ.

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Злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.

В ходе обысков правоохранители обнаружили около трех тысяч бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь армии. После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ. Организатору схемы сообщено о подозрении.

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