Как в Крыму. Советник мэра назвал планы России в Мариуполе

Оккупированный город не планируют присоединять к самопровозглашенной республике "ДНР"

Петр Андрющенко сообщил о планах России в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия планирует присоединить Мариуполь к своим территориям в результате прямой аннексии. В оккупированном городе готовятся к проведению так называемого "референдума". Он может состояться уже 15 мая.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Он отметил, что по всем признакам оккупанты намерены провести прямую интеграции Мариуполя в Россию (вместе с "ДНР").

"Первый шаг – переход на российский код мобильной связи. Теперь в "ДНР" должны зайти российские банки и заведения высшего образования. По заведениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, а и напрямую работать на территории области", – сообщил Андрющенко.

Референдум в Мариуполе

Поступает информация о намерении организации и проведении референдума в Мариуполе о присоединении к России.

"Так, вчера сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая. Мы также неоднократно получали показания от источников, что самоназванный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – написал Андрющенко.

Он напомнил, что тетради в школах в Мариупольском районе и Мариуполе подписывают "Мариуполь. Ростовская область".

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"В итоге можно утверждать об ускорении прямой аннексии Мариуполя в Россию. Какие это даст последствия для нас? Никаких. Для Мариуполя в оккупации? Думаю тоже", – резюмировал советник мэра.

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