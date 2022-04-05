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Брошенные танки, простреленные двери: как выглядит Чернобыльская зона после ухода военных РФ (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 11:29
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В первый день полномасштабного вторжения России достаточно большая часть зоны отчуждения была оккупирована
Чернобыльская зона пострадала от рук оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Чернобыльская зона пострадала от рук оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное агентство Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения показало, как сейчас выглядит зона после освобождения от российских оккупантов.

Соответствующие фото опубликовали в Facebook.

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"В первую и вторую неделю (войны – ред). после 24.02.2022 не только зона, но и близлежащие населенные пункты были оккупированы и отрезаны от связи, помощи, электроэнергии и продуктов. Постоянные обстрелы, разрушения, давление на население и убийства. Многие сотрудники предприятий Чернобыльской зоны после срочной эвакуации из предприятий оказались в своих домах в оккупации", – говорится в сообщении.

К сожалению, потери среди персонала ЧАЭС есть. Подробности будут позже, когда можно будет проверить состояние каждого человека, почти из 6 тысяч работающих на предприятиях.

"Но сейчас, несмотря на сложные и важные ограничения комендантского часа в Киевской области, отсутствие обычных сообщений, мостов, дорог – мы отправились в зону отчуждения, в первую очередь, к тем немногим сотрудникам, которые вынужденно остались в зоне, и для осмотра состояния предприятий Чернобыльской зоны", – отмечается в сообщении.

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Сейчас в зоне устанавливаются переправы, убирается мусор и металл с дорог, производится обезвреживание мин.

"Опасность перемещений еще очень высока, и ближайшая примерно неделя она такой еще и будет оставаться, но жизнь возвращается!" – подытожили в сообщении.

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