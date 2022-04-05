Брошенные танки, простреленные двери: как выглядит Чернобыльская зона после ухода военных РФ (фото)

Государственное агентство Украины по управлению Чернобыльской зоной отчуждения показало, как сейчас выглядит зона после освобождения от российских оккупантов.
Соответствующие фото опубликовали в Facebook.
"В первую и вторую неделю (войны – ред). после 24.02.2022 не только зона, но и близлежащие населенные пункты были оккупированы и отрезаны от связи, помощи, электроэнергии и продуктов. Постоянные обстрелы, разрушения, давление на население и убийства. Многие сотрудники предприятий Чернобыльской зоны после срочной эвакуации из предприятий оказались в своих домах в оккупации", – говорится в сообщении.
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К сожалению, потери среди персонала ЧАЭС есть. Подробности будут позже, когда можно будет проверить состояние каждого человека, почти из 6 тысяч работающих на предприятиях.
"Но сейчас, несмотря на сложные и важные ограничения комендантского часа в Киевской области, отсутствие обычных сообщений, мостов, дорог – мы отправились в зону отчуждения, в первую очередь, к тем немногим сотрудникам, которые вынужденно остались в зоне, и для осмотра состояния предприятий Чернобыльской зоны", – отмечается в сообщении.
Сейчас в зоне устанавливаются переправы, убирается мусор и металл с дорог, производится обезвреживание мин.
"Опасность перемещений еще очень высока, и ближайшая примерно неделя она такой еще и будет оставаться, но жизнь возвращается!" – подытожили в сообщении.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках сотрудников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- 31 марта российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, двумя колоннами направились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.