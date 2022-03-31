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Карл Бильдт: "Россия устроит что-то вроде Северной Кореи в Украине"

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31 марта, 20:41
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Если Россия не справится с Украиной целиком, то они попытаются забрать некоторые территории, уверяет экс-премьер-министр Швеции
Карл Бильдт рассказал о планах России / Коллаж "Сегодня"
Карл Бильдт рассказал о планах России / Коллаж "Сегодня"

Кремльпопытается создать на временно-оккупированных территориях государственные образования, чтобы противопоставить их независимой Украине.

Об этом заявил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт в интервью Анне Степанец на Youtube-канале "Украина 24".

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По словам Карла Бильдта, если Россия не справится с Украиной целиком, то они планируют забрать некоторые территории.

"Мы возвращаемся к 2014 году: Новороссия. Хотели Одессу, хотели Харьков, хотели все. Но, конечно, взяли то, что смогли. Если они смогут взять на Восток от Днепра, может Одессу захватят. Они устроят что-то такое вроде Северной Кореи. Назовите, как хотите. В этом нет сомнений", – говорит экс-премьер-министр Швеции.

Россия накапливает силы на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассенаблюдается накопление российских сил для нового удара. Украина к этому уже готовится.

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"Мы видим, что в это время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. К этому мы готовимся. Мы никому не верим. Есть реальная ситуация на поле боя и сейчас это самое главное. Мы будем бороться за каждый метр нашей земли", - добавил Владимир Зеленский.

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