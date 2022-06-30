Ким объяснил, почему перестал записывать свои знаменитые видеообращения

По словам главы Николаевской ОВА, у него мало времени и для информирования есть целый штаб

Ким рассказал, почему перестал записывать свои популярные ролики / Фото: Коллаж: Сегодня

В данный момент уже нет необходимости информировать людей о происходящем, этим занимается военная администрация, пресса и другие органы коммуникации с населением. Об этом в своем видеообращении рассказал Глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Я перестал записывать видео, когда фронт отошел от Николаева на границах нашей области, это во-первых, во-вторых, мы предоставляли канал коммуникации через военных, через военную администрацию, через прессу. Мы собрали информационный штаб, который работает и контролирует, как все происходит в области. Поэтому выдаем всю информацию и нет потребности мне информировать людей касательно этого", – сообщил Ким.

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Также глава Николаевской ОВА рассказал, что изначально целью его роликов было успокоить людей, поддержать, в первые месяцы войны всем было тяжело.

"Кроме того, мои видео были с определенной целью, для того, чтобы мы имели силы противостоять. Тогда это было необходимо, мы людей поддерживали, всем было тяжело, а теперь люди привыкли. Поэтому развлекать я бы с радостью, но у меня очень много работы", – сказал он.

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