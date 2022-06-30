Ким объяснил, почему перестал записывать свои знаменитые видеообращения

В данный момент уже нет необходимости информировать людей о происходящем, этим занимается военная администрация, пресса и другие органы коммуникации с населением. Об этом в своем видеообращении рассказал Глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Я перестал записывать видео, когда фронт отошел от Николаева на границах нашей области, это во-первых, во-вторых, мы предоставляли канал коммуникации через военных, через военную администрацию, через прессу. Мы собрали информационный штаб, который работает и контролирует, как все происходит в области. Поэтому выдаем всю информацию и нет потребности мне информировать людей касательно этого", – сообщил Ким.
Также глава Николаевской ОВА рассказал, что изначально целью его роликов было успокоить людей, поддержать, в первые месяцы войны всем было тяжело.
"Кроме того, мои видео были с определенной целью, для того, чтобы мы имели силы противостоять. Тогда это было необходимо, мы людей поддерживали, всем было тяжело, а теперь люди привыкли. Поэтому развлекать я бы с радостью, но у меня очень много работы", – сказал он.
Ситуация в Николаеве и области
- 29 июня в Николаеве прогремели мощные взрывы, оккупанты обстреляли жилой дома, в результате чего пять человек получили ранения, трое погибли.
- Также оккупанты 28 июня нанесли ракетный удар по Николаеву. Над городом стоял густой черный дым. Местные жители слышали два громких взрыва. После этого в небе появился столб черного дыма.
- В Коблево с моря волнами к берегу принесло очередную морскую мину. На расстоянии около 50 метров она бесконтрольно сдетонировала.
- Сразу в нескольких районах Николаевской области была объявлена воздушная тревога – оккупанты снова обстреляли украинскую территорию.
- 18 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Николаевскую область. Там он провел совещания по экономике и возобновлению водоснабжения. Также обсудил угрозы, которые несут российские войска на территории области.