Ким: оккупанты ударили по жилым кварталам Николаева, есть погибший

Российские оккупанты 1 июня обстреливают жилые кварталы Николаева, есть погибший.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале "Україна 24".
"Они (россияне) совсем потеряли совесть и обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 мм. Буквально полчаса тому 4 снаряда прилетело в один из жилых кварталов и есть один погибший", – заявил Ким.
По его словам, это связано "с активизацией активной защиты на юге области и в направлении Кривого Рога".
"По моему мнению, они (россияне) пытаются посеять панику, в том числе и среди военных, которые там необстрелянные", – сообщил глава Николаевской ОВА.
В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич призвал местных жителей оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон.
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что появились признаки подготовки отступления в регионе российской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.
"У нас продолжают усиливаться обстрелы, хоть город и оживает. Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Пока ВСУ их оттолкнут. Сейчас активная фаза защиты. Оккупанты в панике бегают вывозят награбленное. Потом еще раз обсудим этот вопрос", – сказал Ким.
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