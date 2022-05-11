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Ким: Русские не хотят идти в мясорубку и ломают свою технику

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 мая, 21:25
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Оккупанты боятся умирать и не слушаются приказов командиров
Ким заявил, что оккупанты не хотят выполнять приказы командиров
Ким заявил, что оккупанты не хотят выполнять приказы командиров / Фото: Коллаж: Сегодня

Русские военные начали массово саботировать приказы своих командиров. Они ломают технику, чтобы не идти в наступление. Такое наблюдается на всех направлениях.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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Он всячески поддержал российских военных, которые отказываются выполнять преступные приказы.

"Массовое явление на всех направлениях – русские саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку. Логично. Зачем умирать? Ломают свою технику, чтобы не выполнять преступные приказы. Поддерживаю абсолютно. Ломайте технику, за это ничего не будет, она и так ломается. Ее легко списать", – сказал Ким.

Николаев ждет подкрепления

Глава Николаевской ОВА рассказал, что радуется успехам ВСУ на Харьковском направлении. Но в тоже время Ким ждет подкрепления в своей области.

"Безумно рад за Харьковское направление, то, что гонят наши славные ВСУ их за границу. Ждем, когда к нам тоже будет подкрепление, чтобы мы могли тут немного потолкаться", – отметил Ким.

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Он также сообщил, что написал в легион "Свободная Россия".

"Туда вступают думающие русские и начинают противодействовать режиму Путина. Посмотрим, как ответят. Радует, что такое движение появилось. Желаю им добра. Причем они борются не за Украину, а против Путина. Это разные вещи", – сказал Ким.

Оккупанты не выполняют приказы командиров

Один из последних радиоперехватов СБУ показал, что российские солдаты волнуются, что война может затянуться и их продержат на фронте полгода.

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Также они настолько хотят выжить, что откровенно саботируют приказы руководства.

"Мы сейчас как-то даже не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – резюмирует оккупант.

В СБУ хвалят такой подход. Но советуют лучше вообще игнорировать приказы российских командиров или сложить оружие, чтобы сохранить жизнь.

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