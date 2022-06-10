Ким заявил о новом обмене пленными – кого удалось освободить

Прошел уже 11-ый обмен между Украиной и Россией

Ким заявил об освобождении из плена главы Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко. / Фото: Коллаж: Сегодня

Состоялся 11-ый обмен пленными между Украиной и российскими захватчиками. В результате удалось освободить главу Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко. Его продержали в плену два месяца.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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Он объяснил, что не мог комментировать обмен, чтобы не навредить процессу.

"Сегодня 11-ый был обмен благодаря координационному штабу по работе с пленными. Почему я говорю об этом сегодня? Потому что два месяца был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого вытащили. Вели переговоры мы очень долго. Поэтому до этого момента не мог об этом говорить. Но сейчас он уже тут, поэтому его поздравляем", – сказал Ким.

В Россию вывозят пленных военных из Мариуполя

Более 1000 украинских военнослужащих, которые недавно сдались в Мариуполе, будут доставлены в Россию для "следственных действий". Россия также планирует переправить на российскую территорию ряд других украинских военнопленных.

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"Более 1000 человек с "Азовстали" вывезены в Россию. С ними тесно сотрудничают правоохранительные органы", — сообщил источник в правоохранительных органах.

В конце мая министерство обороны России заявило, что около 1000 украинских солдат сдались в плен после нескольких недель боев на осажденном мариупольском сталелитейном заводе "Азовсталь".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как оккупанты относятся к пленным защитникам "Азовстали".

В то же время замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия планирует рассматривать возможности обмена пленными с Украиной только в случае, если украинские военные будут осуждены.