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Кислица сделал страшное пророчество для Путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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12 июня, 07:56
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За военные преступления, которые Путин совершил в Украине, ему прямая дорога в ад
Кислица рассказал, что ждет Путина
Кислица рассказал, что ждет Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина платит огромную цену за свое существование и безопасность, и каждый враг, в том числе Путин, поплатится за свои преступления. Об этом на своей странице в Facebook написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на экуменическом молебне по жертвам российского вторжения в Украину.

Кислица отметил, что на линии украинского фронта продолжаются жестокие бои, а тысячи украинцев встали на защиту своей нации и будущего своих детей.

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Он напомнил, что Украина борется против жестокого врага, пришедшего убить, уничтожить, украсть и унизить. Этот враг, подчеркнул Кислица, не делает разницы между военными и гражданскими и не считает себя связанным никакими нормами или правилами.

Наказание ждет каждого

Цитируя "Послание к Римлянам", Кислица заметил, что война – это грех и ничто не спасет Путина от наказания.

"Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божия. Некоторые из них могут подумать, что Бог слишком любящий, чтобы судить злых. Путин и его поклонники могут одевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми", – сказал он.

Кроме того, Кислица рассказал, что для военных преступников нет чистилища – они идут прямо в ад.

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О жертвах войны

Кислица подчеркнул, что ракеты, выпущенные из России и Беларуси, летят по гражданским городам Украины, пересекая линии фронта, а там, где были российские войска – сегодня выкопаны братские могилы.

По его словам, мариупольцев убито больше, чем нацисты убили во время Второй мировой войны. Каждый день в боях погибает около сотни украинских воинов и 500 ранены.

Чем болен Путин?

Издание Daily Mail со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

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Бывший соратник Путина Сергей Пугачев утверждает, что президент РФ долгие годы имел проблемы со здоровьем после того, как упал с лошади и травмировал позвоночник.

По данным российского издания Проект, это произошло в начале 2000-х, когда президент РФ был увлечен конным спортом. Вероятно, из-за этой травмы Путин позже начал хромать, а в 2016 году перенес либо операцию, либо "очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины", сообщило издание.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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