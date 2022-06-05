Кличко рассказал о последствиях ракетного удара по Киеву

Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам

Виталий Кличко отреагировал на взрывы в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате утренних взрывов в Киеве есть пострадавший. РФ ударила по объектам инфраструктуры. Это произошло в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", – написал он.

Утренние взрывы в Киеве и области

В Киеве около 6 утра в Дарницком районе были слышны несколько взрывов. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня". Наблюдался густой дым в районе Дарницкого вокзала и на Позняках.

Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра.

Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную общину не задело.

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Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Кроме Киева, обстреляли Одессу

По некоторым данным, за ночь враг выпустил по Одесской области не менее 24 ракет. Утром мощные взрывы были отмечены практически во всем регионе.

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