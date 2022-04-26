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Конец войны уже скоро – чем тут помог саммит на базе Рамштайн и в чем повод для тревоги

Аналитика "Сегодня"
Андрей Хрусталев Андрей Хрусталев Событийный лидер Сегодня
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26 апреля, 17:37
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Западные страны намерены поставлять Украине тяжелое вооружения, наплевав на ядерные угрозы России. Объясняем, как это поможет бороться с вторжением агрессора
Шеф Пентагона Ллойд Остин добивается от союзников Америки в Европе предоставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на угрозу ядерного удара со стороны России
Шеф Пентагона Ллойд Остин добивается от союзников Америки в Европе предоставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на угрозу ядерного удара со стороны России / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиабаза Рамштайн в Германии – опорный пункт ВВС США в Европе. Здесь 26 апреля прошел саммит 40 стран, на котором участники принимали важное решение – о поставках тяжелого вооружения Украине. Саммит проводил министр обороны США Ллойд Остин, который в Германию приехал непосредственно из Киева, после встречи с Зеленским.

Это очень хорошая новость для украинской дипломатии, которая уже третий месяц пробивает сопротивление западных стран, надеясь получить от них современное вооружение. Новость хорошая, но одновременно она вызывает тревогу. Попробуем разобраться в нюансах.

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Почему вокруг слов Ллойда Остина пытаются раздуть скандал

В администрации Байдена, как известно, было два крыла – друзья России и друзья Украины. Разделение довольно условно, но оно есть.

К друзьям России, в частности, относят директора ЦРУ Уильяма Бернса. Госсекретарь Энтони Блинкен – безусловный друг Украины. С началом боевых действий отряд друзей России поредел, как после артобстрела.

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Долгое время в медиа спорили о позиции главы Пентагона. С кем он больше дружит?

Дело в том, что 2010-е годы Ллойд Остин отметился серией скандальных заявлений. В первую очередь по Афганистану.

Остин критиковал политиков и военных США, которые выступали за размещение в Афганистане американского контингента и выделение значаительной военной помощи этой стране. Например, он критиковал за это легенду Пентагона и ЦРУ – генерала Девида Петреуса.

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Но Остин, который воевал и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке, знал, что говорит. Он понимал, что сколько ни помогай правительству Афганистана вооружением, техникой и инструкторами, в случае угрозы от талибов, все там побросают оружие и разбегутся. Как показало время, Остин был прав.

В 2015 году Остин в том же духе высказался по поводу Сирии. На слушаниях в Конгрессе Остин заявил, что программа подготовки бойцов в Сирии на полмиллиарда долларов ни к чему не привела. На все деньги удалось подготовить лишь небольшой отряд. В США по этому поводу разразился скандал.

Делая такие заявления, Остин мыслил не как политик, а как генерал. Кстати, он еще и первый в истории США афроамериканец в кресле главы Пентагона. Рубить правду матку, а не юлить, как принято у политиков, это, вероятно, часть его имиджа.

Перед саммитом на базе Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен приехали в Киев, чтобы провести личную встречу с Владимиром Зеленским
Перед саммитом на базе Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен приехали в Киев, чтобы провести личную встречу с Владимиром Зеленским

Есть еще одна интересная деталь об Остине: при президенте Трампе он оказался не на госслужбе. Ему предложили войти в совет директоров компании Raytheon. Эта компания – глобальный производитель оружия, как и более известная у нас Lockheed Martin. Производит самолеты, ЗРК, радары, космическую технику. В частности Raytheon производит джавеллины.

Поставки джавеллинов в Украину накануне войны для Остина были логичным решением. Политик может на такое бы и не пошел. А генерал – пожалуйста.

"Мы даже не представляли, насколько джавеллины оказались эффективными против российских танков, – говорит "Сегодня" источник в силовых структурах США, недавно посетивший Польшу. – Никто этого не представлял, была только теория. Теперь она подтвердилась на практике".


Американцы, по их собственному признанию, не имели полного представения об эффективности джавеллинов против русских танков – вплоть до начала войны в Украине
Американцы, по их собственному признанию, не имели полного представения об эффективности джавеллинов против русских танков – вплоть до начала войны в Украине / Фото: wikipedia.org

После встречи с Зеленским Остин по привычке рубанул правду-матку журналистам. Он высказался по поводу стратегии США:

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал", – сказал глава Пентагона.

В чем ценность этого заявления? В том, что стратегия США, неоднократно менявшаяся, на данный момент является именно такой.

Уже появился оттенок скандала вокруг этого заявления. Дескать, Америка пытается ослабить Россию руками украинских воинов. Личное мнение: это чистая демагогия. Если Запад не готов вступить в войну, то какая тогда альтернатива? Не делать ничего? Дать миллионам украинцев погибнуть, как в Буче?

Выход для нас сейчас только один – получать как можно больше вооружения у Запада, чтобы наносить России максимальный урон и делать ее более сговорчивой. Тогда, как и подтвердил русский "министр лжи" лавров, все решится за столом переговоров. Вот только как именно решится? Вопрос упирается в военный потенциал Украины.

Цель саммита в Рамштайне как раз в том, чтобы у Запада не осталась двусмысленных решений. Украина должна получить столько вооружения, включая тяжелое, сколько нужно, чтобы выстояить и освободить территории, захваченные агрессором. Между первой и второй задачей большая разница. Наступательных вооружений у Украины минимум. А наступать надо. На Херсон, Кременную и Волноваху. Наступательные вооружения требуются для деблокады Мариуполя. Их нет или очень мало. Это все нужно исправить.


Чего раньше боялся Запад?

Есть много факторов, которые пугали коллективный Запад в связи с агрессией России:

  • столкновение России с Западом может перерасти в ядерную войну;
  • поставляя Украине свои вооружения, западные страны ослабляют собственную оборону;
  • военная помощь – это дорого, как и полноценные санкции против РФ, а в конечном счете все решает экономика.

Все это прекрасно понимали в Кремле еще до войны. Поэтому путин сразу стал чертить для Запада "красные линии". В заявлении о спецоперации в ночь на 24 февраля путин пугнул Запад:

"Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались."


Запад все еще боится путина или что-то изменилось?

Запад по-прежнему боится путинских угроз, но кое-что уже изменилось. Путин проиграл первую фазу войны, когда пытался одновременно взять Киев, Харьков и Одессу.

И хотя делать выводы еще рано, все выглядит так, что Путин проигрывает и вторую фазу войны. Ему не удалось существенно продвинуться на Донбассе.

Ожидалось, что полный контроль над Донбассом окажется "хоть какой-нибудь победой к 9 мая". Но осталось всего около двух недель до дня победобесия. Прогресса нет. Западные эксперты оценивают ситуацию примерно так же. Они отмечают, что теперь Россия хочет наступать на Запорожье, Кривой Рог и Одессу, но и там ее успех маловероятен:

"Россия снова зависит от авиаударов дальнего действия, артиллерийского и ракетного огня, чтобы проложить путь для наступления сухопутных войск, — цитирует Newsweek слова анонимного высокопоставленного офицера армии США. – Но она не может поддерживать наступление на гигантском фронте, который она сейчас создала. Сверхмотивированные украинские силы не только удержали свои позиции и даже кое-где продвинулись вперед, но и наблюдают, как враг снова спотыкается. Да, Россия воюет — но Украина побеждает".

Нас еще в школе учили, что главная ценность – это мир. Примерно так же считали современные западные политики, продолжая умиротворять путина, когда он воевал в Грузии, оккупировал Крым, Луганск и Донецк.

Но под впечатлением военных действий в Украине, как и чрезвычайной жестокости русского агрессора, Запад согласился с мнением, что единственный способ добиться мира в том, чтобы продолжать наносить максимально возможный урон армии рф. Поэтому поставки тяжелого вооружения – очевидное решение, даже несмотря на то, что европейская бюрократия сейчас все еще тормозит.

Сейчас кажется маловероятным, что Россия ударит по странам Европы в ответ на поставки вооружений из Украины. Ну как это может быть? Они собираются победить НАТО, хотя так и не победили в Рубежном.

Что намерена предпринять Россия

25 апреля лавров дал интервью российским пропагандистам с 1 канала. Нет смысла его разбирать или цитировать. Ключевым в интервью были слова "переговоры", "переговорный процесс". Лавров употребил их не менее 17 раз.

Одновременно Россия демонстрирует намерение ударить по городам Запорожье, Кривой Рог, Николаев и Одесса. Это подтверждает Генштаб ЗСУ, местные власти, а также хорошо осведомленная британская разведка. Высказывается предположение, что удар по Донбассу, который толком не состоялся, был всего лишь отвлекающим маневром, который бы заставил ЗСУ стянуть в регион максимальные силы.

Вероятно, русские попытаются задействовать в военных действиях свой контингент из Приднестровья. Там уже готовят для этого почву: ФСБ организовало серию взрывов, вероятно, намереваясь обвинить в них ЗСУ.

Россия попытается захватить юг Украины, отрезав нам доступ к Черному морю. И переговоры, о которых болтает лавров, – лишь дополнение к захватам на юге. То есть, вначале – захваты, затем переговоры на выгодных агрессору условиях. Таков план.

Только вот хватит ли сил России для захвата нашего юга – это большой вопрос. Шансы на успех агрессора снизятся еще больше, когда решение о поставках тяжелого вооружения в Украину будет принято и начнет осуществляться. Если и на южном направлении враг потерпит поражение, перспектива мира станет гораздо реальнее. А это, вероятно, дело 2 – 3 недель.

"Была информация о попытке нескольких генералов из Генерального штаба России предоставить путину аналитический отчет, который рекомендовал отказаться от второй волны наступления, потому что они фактически тут теряют всю боеспособную часть армии и к этому все идет. Он сказал, что все по плану, продолжаем наступление", – рассказывает военный эксперт Олег Жданов в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале Украина 24.

"Успех на юге у русских гораздо менее вероятен, чем успех на Донбассе. На то есть ряд причин. Главная – у них большие проблемы с логистикой, это уже было видно в Киевском регионе. Такие города как Запорожье и Кривой Рог находятся далеко от российских баз снабжения. Эту проблему они решить видимо не в состоянии. Второй момент – отсутствие поддержки среди местного населения. Им здесь не на кого положиться. Третий момент – здесь целый ряд крупных городов, которые не обойти. Со взятием городов у них большие проблемы", – говорит источник "Сегодня" в американских силовых кругах.


Есть ли причины тревожиться?

Главная причина – угроза применения оружия массового поражения. Например, химического или даже ядерного оружия. В головах кремлевских умников, которые так и не смогли в Украине никого толком победить, могут зреть планы на этот счет. Об этом известно украинской власти, известно и западным партнерам.

Лавров в интервью российским пропагандистам уже заявил по поводу ядерного удара:

"Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать".

Лавров дал интервью российским пропагандистам, в котором заговорил о переговорах и стал пугать мир ядерной угрозой
Лавров дал интервью российским пропагандистам, в котором заговорил о переговорах и стал пугать мир ядерной угрозой / Фото: anadolu

Европа встревожена этим не менее Украины. Ядерный удар – даже тактический, то есть, небольшой мощности, куда бы конкретно он ни был направлен, из-за выброса радиации представляет опасность для всего континента.

Если НАТО не ответит на такой удар, неизбежно последуют новые. Так всегда строилась путинская политика.

Удар Россия может нанести и не по Украине. А непосредственно по странам НАТО. По крайней мере, именно этим Россия шантажирует НАТО.

Саммит на базе Рамштайн, где США и еще 40 стран обсуждают серьезную военную помощь Украине, несмотря на угрозу ядерного удара России – очень хороший знак. Это означает, что в мире не верят в путинский шантаж или по каким-то причинам его не боятся.

Повод для тревоги, разумеется, остается. Однако новые намерения Запада – нам только на руку.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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