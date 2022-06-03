Конотоп освободился от Киркорова, Лепса и шансона

Конотоп в Сумской области стал возможно первым городом в Украине, где больше не будет звучать русскоязычная музыка. Исполком Конотопского горсовета запретил трансляцию и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории общины.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин на своей странице в Фейсбуке.
Что известно
"С сегодняшнего дня решением исполкома Конотопского горсовета запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", – говорится в сообщении.
На уровне страны подобного решения пока нет. Известно, что в Верховной Раде лежит законопроект об ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора и запрете гастролирования российских исполнителей.
В частности, нардепы предлагают полностью и бессрочно запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов певцов и певиц, которые после 1991 года были гражданами государства-агрессора – Российской Федерации.
Обстановка
- Конотоп непродолжительное время находился под российской оккупацией. Во время оккупации Сумской области в селе Сахны под Конотопом русские военные согнали местных жителей в подвал четырехэтажного дома, продержав их там трое суток без еды и воды.
- Чуть ранее Городской совет Конотопа издал распоряжение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города.
- В конце февраля в Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, российские военные сдались, побросав технику. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.
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