Контрабанда с Кивой и скрытые расходы на Олю Полякову. Что известно о новом омбудсмене Лубинце

Лубинец быстро стал известен, во многом из-за скандалов

Дмитрий Лубинец стал новым уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. Фото: коллаж "Сегодня"

Парламентарии назначили нового уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Вместо Людмилы Денисовой, которую Рада уволила с должности 31 мая, им стал нардеп из группы "За Майбутнє" Дмитрий Лубинец. Сайт "Сегодня" выяснил, что известно о новом омбудсмене и вспомнил скандалы, в которые попадал депутат.

"Легко не будет"

В пятницу, 1 июля, 259 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за назначение уполномоченным по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом сообщил сам Лубинец в своем Facebook.

Реклама

"Легко не будет, это точно. Защитой прав человека должен заниматься не только омбудсмен. Он должен это делать вместе с украинским парламентом, президентом, с Кабинетом министров, со всем государственными органами. Это глобальная работа. Будет сложно, но вместе к победе", – сказал Лубинец.

Из предпринимателя в депутаты

Биография Дмитрия Лубинца до избрания в Верховную Раду событиями небогата. Он родился 4 июля 1981 года в городе Волноваха Донецкой области. Окончил исторический факультет Донецкого национального университета и Харьковскую юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

Трудовую деятельность Лубинец начинал вести на должности менеджера по работе с клиентами в одной из фирм родного города. В 2005 году он зарегистрировался как частный предприниматель и открыл в Волновахе торговый центр, помещения в котором сдавал в аренду.

Реклама

В 2010 году Лубинец стал депутатом городского совета Волновахи, а спустя 4 года получил мандат депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко". В 2019 году был снова избран в Верховную Раду, но уже как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область).

Лубинец является членом депутатской группы "За майбутнє" и главой Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. 4 июля Лубинцу исполнится 41 год.

Дмитрий Лубинец заменил на посту Людмилу Денисову. / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

В какие скандалы попадал Лубинец

Лубинец довольно быстро стал известен и узнаваем у журналистов, правда, в основном из-за скандалов.

Национализация АТБ

В 2016 году Лубинец активно продвигал идею национализации сети супермаркетов АТБ. Нардеп обвинял руководство компании в "преступной деятельности на территории оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей", однако в дальнейшем процесс застопорился.

Контрабанда из "Л/ДНР" вместе с Кивой

В этом же году нардеп стал фигурантом антикоррупционных расследований. По информации Украинской правды, Лубинец и депутат Илья Кива, который сейчас сбежал в Россию, а в Украине подозревается в госизмене, якобы пытались "решать" вопросы с контрабандой из самопровозглашенных "Л/ДНР".

"Мы стояли на блокпосте "Бугас", задержали две фуры с контрабандой в январе 2015-го, тут же позвонил Кива, приехал депутат Дмитрий Лубинец, чтобы фуры отбить. Мы, чтобы избежать конфликта, вызвали батальон Киев-2 и сотрудников СБУ", – рассказали журналистам руководители 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Лубинец и Илья Кива якобы пытались "решать" вопросы с контрабандой из самопровозглашенных "Л/ДНР". Фото: Facebook

Освобождение из-под стражи подозреваемых в убийстве

В марте 2018 года Лубинец снова угодил в скандал, когда попытался взять на поруки одного из подозреваемых в организации заказных убийств, в том числе Николая Стрепаченко, которого подозревали в покушении на руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". По данным СМИ, его отец Николай Стрепаченко и его сестра Ольга Стрепаченко были среди помощников народного депутата на общественных началах. Николай Стрепаченко-младший вместе с тремя другими подозреваемыми вышел под залог в 350 тысяч гривен.

Противник уголовной ответственности за незаконное обогащение

Лубинец стал одним из 59 депутатов, чьи подписи стоят под представлением, на основании которого Конституционный суд Украины упразднил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, обязывающую госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Имплементация данной нормы стала одним из требований Евросоюза по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ.

НАБУ тогда заявило, что это приведет к закрытию всех расследуемых по данной статье уголовных производств и является "шагом назад в антикоррупционной реформе".

Скандальная переписка

Фотографы издания Цензор.Нет сняли переписку нардепа, в которой члены его команды жаловались на действия судьи, разрешившего выемку архивных документов участковых избирательных комиссий Волновахи и Константиновки. Также собеседники политика отмечали, что собираются "налаживать взаимодействие с командой Зе". Интересно, что спустя месяц сам Лубинец покинул ряды фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.

Кнопкодавство

По данным СМИ, в 2018-2019 годах Лубинец трижды кнопкодавил (голосовал за отсутствующих народных депутатов – Ред.) в Раде. Лубинец сначала отрицал свое кнопкодавство, но потом признался, что действительно делал это но всего лишь один раз.

"Я был очень удивлен, что меня поставили в "кнопкодавы". При том, что там есть видео, на котором совершенно не понятно, что я "кнопкодавлю". Но могу сказать, что однажды было. Не буду кривить душой. При том, что постоянно настаивал: сделайте так, чтобы изменить техническую возможность в Верховной Раде, чтобы люди не "кнопкодавили". Потому что когда, на мой взгляд, народного депутата, ставится на голосование правильный закон и когда я вижу, что не хватает голосов, извините, я, понимая, насколько это важно для государства и для моего округа, действительно сделал … Немного есть. Опять же, думаю, этот состав Верховной Рады все же поставит электронную систему "Рада-4" или "5", и когда мы будем голосовать отпечатками пальцев, то это просто нельзя будет делать", – заявил нардеп в эфире "Прямого" канала.

Скрыл расходы на Полякову

Активисты организации "Честно" сообщалили, что депутат Лубинец не отразил в отчете расходы на концерт певицы Ольги Поляковой, которую он пригласил в Волноваху.

Махинации с компенсацией средств на аренду жилья

В 2020 году Лубинец cтал фигурантом уголовного дела по возможному получению им около 1 миллиона гривен компенсации стоимости аренды жилья в Киеве. Политика даже оштрафовали на 1135 гривен за то, что он с августа 2020 по апрель 2021 не приходил на допрос в НАБУ как свидетель.

Игра на планшете во время заседания Рады

Также в феврале 2020-го Лубинца заметили в Верховной Раде за игрой на планшете. Развлекался депутат при рассмотрении законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли в Украине.

Обвинение в связях с Коломойским

В августе 19 года нардеп Нестор Шуфрич заявил, что Лубинец является координатором формирования депутатской группы, связываемой с интересами олигарха Игоря Коломойского и отметился в ряде предложений, направленных якобы на отстаивание интересов Коломойского.

В частности, нардеп был одним из соавторов законопроекта №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". Документ предполагал возможность увольнения с поста директора НАБУ его главы Артема Сытника, который прямо обвинил в этом Игоря Коломойского из-за расследования дел "Укрнафты" и "ПриватБанка".

Один из наиболее активных законотворцев

Вообще нардепа можно считать одним из наиболее активных законотворцев – всего за 11 месяцев работы Рады он стал автором более 80 законопроектов и таблиц поправок к ним. Как показала работа нардепа в предыдущем созыве, его активность часто остается "холостой". По подсчетам журналистов Комсомольской правды, в 2014-2016 гг нардеп подал 184 законопроекта, из которых были приняты лишь 38.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов сообщил, что решение об увольнении Денисовой было единогласно принято на заседании фракции при участии вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Также мы информировали, что Людмила Денисова будет в суде обжаловать свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.