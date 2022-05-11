Кравчук за год до смерти намекнул на то, кто остановит Путина

По его словам, мир тогда наконец-то понял природу и суть РФ

Первый президент Украины раньше говорил, что в Украине должна быть сильная внутренняя позиция. / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

10 мая ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук. Легендарный политик скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Год назад в эфире Эспрессо он сказал, что цивилизованный мир наконец-то "понял природу и суть России".

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"Не остановим просто словами"

"Уже никто не стоит на той стороне, что нужно кого-то задабривать. Путину сказано, что он ведет себя в цивилизованном мире не так, как должен вести себя. И он будет поставлен на место. Я в этом абсолютно убежден, потому что это твердая позиция Байдена, это сейчас твердая позиция европейских стран. Вот 30 стран-членов НАТО поддержали Украину – ни одна страна не удержалась от заявления", – сказал Кравчук тогда.

Кроме этого, он сказал, кто остановит страну-агрессора Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина:

"Единство, которого не было, США, внутренняя позиция сильная должна быть в Украине и подготовка каждого человека к возможному любому сценарию, оборона, войско. И я убежден, что мы будем в осознании того, что не будем бояться, что Россия может начать агрессию. Мы же ее не остановим – если головы "горячие" там будут в Москве – просто словами. Мы можем ее остановить только конкретными действиями. На силу должна быть применена сила".

Напомним, появились реакции на известие о смерти Леонида Кравчука, президента Украины в 1991-1994 годах. Свои соболезнования выразили украинские чиновники, а также высокопоставленные политики. Смерть первого президента называют "большой потерей", а его самого – человеком, который "похоронил Советский Союз". Сайт "Сегодня" собрал главные заявления.

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