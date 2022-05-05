Кремлевский пропагандист Соловьев заступился за "коллегу" Шария

Пророссийского блогера Анатолий Шарий задержали в Испании

Соловьев прокомментировал задержание Шария / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист Владимир Соловьев уверен, что пророссийского блогера Анатолия Шария задержали по запросу неонацистского украинского режима.

Об этом он написал в Telegram.

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"С Шарием, конечно, сильно. Политически мотивированное преследование в Европе по запросу неонацистского украинского режима. Борьба с инакомыслящими в новой стадии. Теперь не только на территории, которую контролирует режим, но и руками союзников. Я не знаком с Анатолием, но от всей души желаю ему сил", – написал он.

Приезд Соловьева в Мариуполь

Российский пропагандист Владимир Соловьев выложил фото, на котором он стоит у проходной завода имени Ильича в Мариуполе вместе с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

На данный момент в Мариуполе российские военные жестоко обстреливают территорию завода "Азовсталь", где в укрытиях прячутся от бомбежек мирные жители города.

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