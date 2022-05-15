Кулеба назвал условие для переговоров с РФ

Кулеба подчеркнул необходимость преследования виновных в военных преступлениях

Кулеба о переговорах / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что одним из итогов завершения войны РФ против Украины должен стать процесс в Международном уголовном суде. Украина готова к дипломатии, но не позволит, чтобы переговоры просто откладывали следующий этап войны.

Об этом Кулеба заявил в интервью Bild am Sonntag.

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"Нет ничего плохого в прекращении огня, если это первый шаг к решению, при котором украинская территория освобождается. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим дипломатии просто продлить наши страдания и просто отсрочить следующую фазу войны", – сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул необходимость преследования виновных в военных преступлениях, вплоть до высшего руководства РФ.

"Я хочу сидеть в зале суда в Международном уголовном суде и хочу видеть Путина на скамье подсудимых", – заявил министр.

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Министр МИД добавил, что Путин просчитался. Он недооценил народ Украины и друзей, которые поддерживают его по всему миру.

Зеленский высказался о возможности переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России все меньше шансов сесть за стол переговоров с Украиной с каждым новым военным преступлением оккупантов.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса дипломатическим тоном", — говорит Зеленский.

Президент Украины также выразил уверенность, что Украина выиграет войну и вернет себе все территории.

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Также Зеленский заявил, что не намерен идти на уступки, которые позволят России "сохранить лицо".

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