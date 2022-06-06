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Кулеба объяснил, для чего на самом деле Путину разминирование украинских портов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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6 июня, 14:25
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Глава украинской дипломатии назвал обещания президента РФ "пустыми"
Дмитрий Кулеба назвал обещания Путина "пустыми"
Дмитрий Кулеба назвал обещания Путина "пустыми" / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента РФ о разминирование одесских портов. Он напомнил, что пустым словам Владимира Путина, что он не нападет на Одессу, нельзя доверять. А если бы он соблюдал свои обещания, то полномасштабное вторжение 24 февраля не началось бы.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

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Глава украинской дипломатии вспомнил, как Путин в феврале обещал президенту Франции и канцлеру Германии, что не будет нападать на Украину. Точно так же российский президент может использовать разминированные морские пути, чтобы атаковать Одессу.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пустые", – отметил Кулеба.

Путин обещает "не атаковать с моря"

В недавнем интервью российскому пропагандистскому каналу глава Кремля посоветовал разблокировать вывоз зерна через Одессу и близлежащие порты, пообещав не нападать на эти территории с моря.

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"Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины: Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к портам. Мы гарантируем мирный проход без проблем. Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы делать атаки с моря", – сказал он.

Кроме того, он назвал "самым легким способом" организовать экспорт украинского зерна через территорию Беларуси. Конечно же, для этого нужно снять санкции с этой страны. А Лукашенко даже провел переговоры с ООН по этому вопросу.

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