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Кулеба призвал лишить РФ членства в ОБСЕ

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8 апреля, 23:17
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Министр иностранных дел Украины считает, что если у ОБСЕ нет механизмов, надо создать процедуру
Кулеба считает, что членство РФ в ОБСЕ представляет собой угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Коллаж "Сегодня"
Кулеба считает, что членство РФ в ОБСЕ представляет собой угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал создать соответствующую процедуру и исключить РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом он написал в социальной сети Twitter.

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"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", – пишет Кулеба.

Напомним, генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 страны, против – 24, еще 58 воздержались.

Как оккупанты убивали жителей города

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны. Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские коляски.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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