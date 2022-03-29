Кулеба рассказал, чего будет добиваться Украина на переговорах с РФ в Стамбуле

По его словам, если Россия снова будет говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем

Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах Украины с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о предстоящих переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле, которые состоятся 29 марта. По его словам, Украина не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Об этом сообщает "УНИАН".

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Что сказал Кулеба?

Программа-минимум — решение гуманитарных вопросов, программа-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

На данный момент ни по одному пункту стороны не договорились.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Если Россия снова будет говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Новый раунд переговоров – 29 марта

Очередной раунд переговоров Украины и России стартует во вторник, 29 марта, в Турции.

Подробности рассказал глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия.

Требования Украины на переговорах

Изначально российская сторона говорила на языке ультиматумов, сейчас же разговор более конструктивный. Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.

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"Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины. И обязательно – четкие, юридически закрепленные гарантии нашей безопасности со стороны ряда стран, обладающих весомым военным потенциалом, чтобы не допустить повторения этой войны в будущем", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.