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Кулеба рассказал, введет ли ЕС против РФ нефтяное эмбарго

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 мая, 03:20
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Остается одна страна, которая сомневается в введении ограничения против России
Кулеба заявил, что эмбарго против РФ будет 100%/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кулеба заявил, что эмбарго против РФ будет 100%/Фото: коллаж: "Сегодня"

Рано или поздно страны Европейского Союза введут нефтяное эмбарго против России. Это только вопрос времени.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

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"Все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго – это не реально. Теперь параметры нефтяного эмбарго ясны. Оно будет – это 100%. Осталась Венгрия, ведущая свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено", — отметил глава МИД.

Европа заплатит за отказ от российской нефти

Ранее представители ЕС заявили, что готовы выплатить компенсацию Венгрии, если та поддержит шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет на импорт российских энергоносителей.

Средства на это возьмут из резервов новой энергетической стратегии Евросоюза под названием REPowerEU (о ней объявят 18 мая), которая направлена на поэтапный отказ ЕС от российских ископаемых задолго до 2030 года. В этой стратегии должны быть средства для стран сообщества, в том числе и для Венгрии.

Впоследствии она определилась с суммой, за которую готова "продать" свое согласие на нефтяное эмбарго против агрессора.

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Речь идет о 700-750 млн евро. В этой сумме:

  • 500-550 млн евро потенциальных инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности в течение 4 лет. Это связано с тем, что они рассчитаны именно на российскую нефть, и чтобы переработать другие виды сырья, нужны инвестиции;
  • 200 млн евро стоимости расширения мощности трубопровода через Адриатическое море. Сколько времени это займет, точно не известно, однако "цена на газ в Венгрии повысится на 55%".

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