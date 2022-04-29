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Кузькина мать от Путина. Две ракеты в спину генсека ООН стали ответом Кремля на предложения Гутерриша

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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29 апреля, 09:45
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В ООН хотят добиться "зеленого коридора" из Мариуполя и встречи с вывезенными в РФ украинцами
Путин знает, что в ООН ничего с Россией сделать не смогут / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин знает, что в ООН ничего с Россией сделать не смогут / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 28 апреля во время визита в Украину у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была возможность понять, с кем именно он встречался двумя днями ранее в Москве. Путин по сути демонстративно выстрелил в спину генсеку ООН, наплевав на все.

Гутерриш посетил место бомбардировки домов мирных жителей в Бородянке, а во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским пережил "воздушную тревогу" и взрыв российской ракеты в километре от Банковой.

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Сайт "Сегодня" собрал мнения об итогах визита высокого гостя в Украину.

До ракетного удара

До ракетной атаки, во время брифинга на Банковой Антониу Гутерриш сказал, что эта война должны закончиться и должен быть установлен в Украине мир согласно статута ООН и положений международного права.

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"Позиция ООН – четкая, как я говорил в Москве, российское вторжение в Украину является нарушением ее территориальной целостности и статута ООН. Я тут для того, чтобы использовать институты ООН для защиты украинских граждан и поиска путей для мира. Совет безопасности ООН не смог сделать все для предотвращения и завершения этой войны. Это стало поводом для массового разочарования и гнева. Однако каждый день сотрудники ООН работают для украинцев вместе с многими украинскими организациями. ООН будет и дальше делать все для окончания этой войны", – заверил Гутерриш .

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига отметил, что на переговорах с генсеком ООН обсуждались гуманитарные коридоры из Мариуполя и возобновление поставок украинского продовольствия в нуждающиеся страны. Появилась надежда на основе визита Гутерриша в Кремль, что хоть это удастся сдвинуть с мертвой точки.

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"Предметно обсуждались возможности задействовать инструменты ООН для организации гуманитарных коридоров в первую очередь из Мариуполя. И мы тут очень надеемся, что в том числе благодаря личному участию генсека это все будет доведено до конца. Это очень серьезно обсуждалось, в том числе учитывая встречу генсека в Москве. Второй важный вопрос – продовольственная безопасность, потому что реально миру угрожает голод и политическая дестабилизация, если будут обрезаны поставки продовольствия из Украины", – сказал Сибига во время общенационального телемарафона на канале "Украина 24".

"На переговорах много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН можно организовать эвакуационную миссию. Нужно, чтобы российская сторона отнеслась к этому вопросу без цинизма и реально выполняла то, о чем говорит. В Москве заявляли о том, что они прекратили огонь в Мариуполе. Но бомбардировка позиций защитников города продолжается. Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве", – сообщил президент Зеленский во время своего вечернего обращения.

После "прилета"

После ракетного удара по Киеву 28 апреля стало очевидным, что Кремль не собирается сдерживать себя каким-то там международным правом, международными законами и так далее ни под эгидой ООН, ни под чьим-либо другим посредничеством.

"То, что случилось – совершенно не случайно. Это действительно дерзкое событие. Это был такой агрессивный жест не только по отношению к Украине, а к ООН и к генсеку ООН. Это демонстрация и ему тоже, что не стоило ему ехать в Киев и это сигнал всем другим политикам, что не стоит ехать в Киев", – так прокомментировал произошедшее политолог Владимир Фесенков эфире канала "Украина 24" в рамках общенационального марафона.

Генсекретарь ООН сказал журналисту Би-Би-Си, что шокирован ракетным ударом по Киеву
Генсекретарь ООН сказал журналисту Би-Би-Си, что шокирован ракетным ударом по Киеву

Надежды на то, что резня в Буче, бомбардировки Харькова, уничтожение Мариуполя или очередной пролет ракеты над головами важных визитеров в Киеве помогут ООН избавиться от нарушающей все международные законы России тоже нет.

"Идея правильная – лишить Россию права "вето" в ООН и про это уже говорили многие политики и не только украинские. Однако с юридическим механизмом решения такой проблемы – тупик. Это практически невозможно сделать. Тут необходима форс-мажорная ситуация. Я думаю, что рано или поздно большинство стран ООН, которые влияют на эту организацию, дойдут до этого. Но сегодня это практически невозможно сделать", - считает Фесенко.

"Сразу после завершения наших переговоров в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. Следовательно, это требует соответствующей мощной реакции", – отметил Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Другие вопросы

По словам Сибиги, стороны также договорились, что в рамках усиления помощи ООН все наши граждане, которые стали вынужденными переселенцами, будут получать деньги через соответствующие системы ООН и при взаимодействии с властями Украины. ООН готова предоставить материальную помощь 4 млн таким гражданам до мая и 6 млн – до июня.

Также ООН берет на себя попытку наладить связь соответствующих госструктур Украины с нашими гражданами, вывезенными российскими солдатами в РФ.

"Президент детально обсудил с генсеком масштабы депортации в Россию. Более 500 тысяч граждан насильно были высланы на территорию России и мы не допустим того, чтобы они были рабами. Мы требует их возвращения. И в этом плане требует мощной и деятельной редакции ООН. Мы требует доступ представителей этой организации к нашим гражданам", – отметил Сибига.

Обстановка

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