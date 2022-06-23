Лето для оккупантов будет жарким! HIMARS уже в Украине

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыла первая партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина "за эти мощные инструменты".
"Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – написал Резников в Twitter.
Кратко о HIMARS
HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.
HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Система была разработана как малая мобильная РСЗО с возможностью "стреляй-и-беги".
Система транспортируется на самолете C-130. Ее выпускает одно из подразделений Lockheed Martin.
Ранее мы сообщали, что Жданов рассказал, на каких направлениях ВСУ будут применять американские РСЗО.
Кроме того, посол США разрешила использовать HIMARS на усмотрение ВСУ.