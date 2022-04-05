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Людей расстреливали из танков, многие пропали без вести: что происходило в оккупированной Бородянке

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 апреля, 20:46
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Председатель территориальной общины рассказал об ужасах, которые пережили жители с приходом "русского мира"
В Бородянке не осталось целых многоэтажных домов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Бородянке не осталось целых многоэтажных домов / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Бородянке нет ни одного многоэтажного дома. Все жилые строения целенаправленно расстреливались из танков и БТР, людей ловили на улицах, и больше их никто не видел.

Об этом сообщил председатель Бородянской территориальной общины Григорий Ерко в эфире проекта FREEDOM.

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Свидетельства очевидца

"Когда начались боевые действия в нашей стране, вражеские колоны пошли в сторону Киева до Вышгорода. Там им преградили путь. Следующий путь взятия Киева шел через Бородянку. Мы старались препятствовать продвижению колонн. Но у нас не было никакого вооружения, кроме автоматов. Первые колонны – это были танки. За танками – БМП, БТРы, более легкая техника. И первое, что они сделали, – начался обстрел мирных домов. Начался обстрел многоэтажных домов. Из БТРов и танков. Когда проходила первая колонна, все, кто хотел посмотреть, что ж оно идет, были обстреляны из автоматов. Это повергало в шок всех, кто это видел и кто это слышал. Все, что двигалось, все было обстреляно: дом, форточка, ветер шторку развевает – и в ту сторону огонь сразу из БТРа или из танка", – рассказал в эфире Григорий Ерко.

По его словам, в Бородянке уничтожены полностью все многоэтажки.

"Самое страшное, что мы испытали, – это авиаудары по мирным домам. По домам наших сограждан. От авиабомб, естественно, никого нельзя было спасти. Люди сидели в подвалах, мы не могли подойти к этим домам, потому что было непрерывное движение этих колонн, и расстрелы – влево и вправо", – вспоминает глава Бородянской территориальной общины.

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Оккупация

Во время оккупации города рашисты разбили блокпосты. Движение по улицам было запрещено, выходить со двора – запрещено, все было запрещено.

"Вода, свет, канализация – все отсутствовало. После этого пропала связь, так как целенаправленно были уничтожены все вышки. Никакая связь не могла работать в нашем населенном пункте. Дальше мы добивались "зеленых коридоров". Согласования прошли. Только начинали движение – начинались боевые действия, расстрелы", – говорит Ерко.

Эвакуация превращалась в расстрел

"Дальше мы начали вывозить и эвакуировать людей на легковых автомобилях. Собрали людей, волонтеров, которые не испугались, и под артиллерийским огнем вывозили людей в соседние села. Мы хотели как можно больше вывезти людей, поэтому использовались маленькие машины, а автобус – большая мишень для автоматчика и для пулеметчика. Постоянные обстрелы автомобилей привели к тому, что из 30 машин только две остались целыми. Мы вывезли людей, потом опять подверглись авиаудару. Даже по двухэтажным домам самолеты открывали огонь. К этому времени в Бородянке оставалось около 3 тысяч населения. Сейчас в городе около 1200 жителей, которым доставляется гуманитарная помощь со всей страны", – рассказал Григорий Ерко.

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Русское гестапо

"Людей, которые передвигались, они брали в плен. Над ними издевались, закрывали в помещении. Перед тем, как привести в свое гестапо, они надевали мешки на голову. Потом каким-то чудом одних отпускали, других куда-то увозили, и тех людей больше никто не видел. Где они делись, не знаем. Я сегодня приехал из села Шибеное – пропали две женщины. Вчера их нашли расстрелянными и забросанными ветками в какой-то ямке. Сегодня вот только что приехали люди, разбирали завалы в селе Загальцы. Там одноэтажные дома. Извлекли из-под завалов 8 трупов. Это только начало. Мы сейчас разминируем наши дома, потому что во многих домах стоят растяжки", – заключил Ерко.

Трагедия в Бородянке

  • Ранее в Сети опубликовали видео, на котором показали последствия обстрелов в Бородянке Киевской области.
  • По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, зверства оккупантов в Бородянке могут быть еще хуже, чем в Буче.

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