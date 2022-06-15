"Маленький человек с большими комплексами": Подоляк поставил Медведева на место

Советник главы Офиса президента заявил, что Украина была, есть и будет

Михаил Подоляк раскритиковал Медведева. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, что через два года Украины может якобы не существовать. По его словам, если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

Реклама

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Украина была, есть и будет. А вот где будет Медведев через 2 года – вопрос.

Медведев устроил истерику в Сети и обозвал всех ублюдками и выродками

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев устроил истерику, обещая "уничтожить ублюдков и выродков". Кого именно он хочет "уничтожить" – неизвестно. Такая ярая публикация появилась в его Telegram-канале. Об этом сообщает "Сегодня".

Медведев написал, что часто получает вопрос, почему его публикации такие резкие.

Реклама

"Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – сказал он.

Отметим, что Медведев не уточнил, кого именно намерен "уничтожать" до конца своей жизни.

Ранее мы рассказывали, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев показал в Сети фото кота и подписал его: "В ожидании очередного пакета санкций". По словам политика, РФ ждет осени, чтобы собирать основной санкционный урожай.