Маляр объяснила, почему усилились обстрелы Харькова

Российские военные пытаются помешать контрнаступлению ВСУ

Маляр назвала причину обстрела Харькова. / Фото: Коллаж: Сегодня

Обстрелы Харькова усилились, потому что украинские военные практически дошли до госграницы. Оккупанты пытаются приложить максимум усилий, чтобы прекратить контрнаступление ВСУ. Однако область постепенно освобождается от российских захватчиков.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, обстрелы Харькова связаны с попытками россиян остановить контрнаступление украинских защитников в направлении государственной границы.

"Осталось немного Вооруженным силам Украины, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Как Харьков, так и область была победно освобождена от врага", – сказала Маляр.

В Харькове и Харьковской области снова слышались взрывы – российские оккупанты вновь обстреляли украинскую территорию. Воздушную тревогу не объявляли.

Арестович дал неутешительный прогноз по Харькову

По словам советника главы ОП, есть реальная угроза Харькову.

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"Дело в том, что на границе в Белгородской области собрана приличная сборная российская солянка, где-то 5-7 БТГ, которые, находясь на этом направлении, могут доставить Харькову большие неприятности. Они не возьмут город, но продвинуться поближе, поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией они могут", – подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не слишком переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", – добавил Арестович.

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Ранее мы писали, что 20 июня в Харькове и Харьковской области снова слышны взрывы – российские оккупанты обстреляли украинскую территорию.

Также сообщалось, что в Харьковской области российские оккупанты продвинулись немного вперед путем резервов, которые враг опрокинул.