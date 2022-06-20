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Малюська открыл план, как у россиян будут отбирать украинские активы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 июня, 22:55
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Украинским активам россиян осталось недолго
Малюська рассказал, что будет с активами россиян/Фото: коллаж: "Сегодня"
Малюська рассказал, что будет с активами россиян/Фото: коллаж: "Сегодня"

К концу лета начнётся активное изъятие украинских активов россиян и граждан, сотрудничающих с российскими властями.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

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По его словам, имущества уже лишились собственники "Сбербанка" и "Проминвестбанка".

"Имущество большого количества изменников заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета", — сказал Малюська в эфире телемарафона.

Россияне лишились крупной партии имущества за границей

Правительство Финляндии конфисковало имущество россиян, которые находятся под санкциями, на сумму около 76 миллионов евро.

Отмечается, что в ответ на войну в Украине управление по взысканию долгов Финляндии заморозило среди прочего большое количество товарных вагонов.

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По предварительным данным, из-за санкций у России конфисковали более 1000 таких вагонов. Их общая стоимость может достигать 20 миллионов евро.

Также были изъяты крупные партии ценного сырья. Например, в порту Коккола остался груз железной руды, стоимость которой оценивается в 40 млн евро.

Также мы писали, что Украина начала принудительно изымать имущество РФ. Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что суд арестовал имущество Медведчука и его жены Марченко.

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