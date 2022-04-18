Медведчук предложил Зеленскому и Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Видеообращение на своей странице в Facebook опубликовала служба Безопасности Украины.
"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту российской федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и на сегодняшний день не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", — сказал политик.
По его словам, жители Мариуполя находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода по гуманитарным коридорам.
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Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.