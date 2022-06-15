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Мелитопольской черешни не будет, оккупанты отобрали у фермеров весь урожай

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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15 июня, 13:12
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Мэр Мелитополя рассказал, как российские военные массово грабят украинцев
Российские оккупанты отбирают у фермеров урожай черешен
Российские оккупанты отбирают у фермеров урожай черешен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области оккупанты грабят фермеров. Сельскохозяйственную продукцию вагонами отправляют в оккупированный Крым. Сначала российские военные вывозили зерно, теперь настал черед черешни и семян подсолнечника.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров на YouТube-канале "Украина 24".

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"С черешнями ситуация продолжается. Два основных предприятия – "Мелитопольская черешня" и государственное опытное предприятие, выращивающее черешню, они уже почти ограбили. Забирают полностью 100% урожая, поставили там свое псевдоруководство. Также отбирают по 10 гривен за килограмм у наших небольших фермеров , которые выращивают на своих деревьях черешни", – рассказал он.

Как сообщил Федоров, три дня назад оккупанты "начали забирать максимально у фермеров на элеваторах семена подсолнечника".

"Они начинали с зерна, потом наши ягоды и фрукты, сегодня они вывозят семена подсолнечника. Тем самым они пытаются похитить всю сельхозпродукцию, ценную не только на украинских, но и на международных рынках. Они вывозят во временно оккупированный Крым, куда дальше везут – совсем непонятно. Но они перешли к промышленному вывозу, вывозят вагонами, не только автотранспортом", – заявил мэр Мелитополя.

Оккупанты в Мариуполе воруют металл и делят добычу

Оккупанты в Мариуполе начали делить имущество предприятий, уцелевших после обстрелов города. В скором времени оборудование могут вывезти на российские заводы, а оставшееся – распилить на металлолом.

В акватории Мариупольского порта замечены суда под флагом РФ, которые швартуются под загрузку металлопроката.

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Ранее компания "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах "Азовсталь" и ММК им. Ильича. В общей сложности это почти 200 тыс. тонн стали и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн долларов.

Представители группы "Метинвест" подчеркнули, что мародерство, совершаемое россиянами в Украине, является тяжким международным преступлением.

Недавно на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из Мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.

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Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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